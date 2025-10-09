Купе-кроссовер Volkswagen Nivus может стать гибридом и сменить название

В 2020-м году компания Volkswagen представила для рынка Латинской Америки новый кроссовер Nivus. В 2024-м этот купе-паркетник был обновлен, но работы над вторым поколением «Нивуса» уже стартовали. Ожидается, что машина увидит свет в 2028-м году, сменит дизайн, «технику» и, возможно, даже название.

Латиноамериканский портал «Autoesporte» предрекает второй генерации по-новому оформленные передние и задние части кузова, а также боковины с расширенными задними арками.

Актуальная версия Volkswagen Nivus

Изменению может подвергнуться даже платформа (переезд с архитектуры MQB A0 на MQB Evo), что превратит машину в абсолютно новый продукт, который, по слухам, будет продаваться параллельно с нынешним «Нивусом».

Купе-кроссоверу с большой долей вероятности достанется 1,5-литровый бензиновый мотор TSI Evo2, работающий в паре с низковольтными и высоковольтными электрическими системами, что превратит машину в гибрид.

Гибридная система Volkswagen T-Roc

На первых порах это будет так называемый «мягкий» гибрид с 48-вольтовым стартер-генератором, но затем он может трансформироваться в том числе в подключаемую бензиново-электрическую установку.

Чтобы обеспечить кроссоверу конкурентноспособную стартовую цену, новый Nivus могут оснастить в базовой версии прежним литровым турбомотором TSI, не подразумевающим никакой электрификации.