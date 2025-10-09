ДомойАвтоновости сегодняКупе-кроссовер Volkswagen Nivus может стать гибридом и сменить название

Купе-кроссовер Volkswagen Nivus может стать гибридом и сменить название

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
projecao vw nivus

В 2020-м году компания Volkswagen представила для рынка Латинской Америки новый кроссовер Nivus. В 2024-м этот купе-паркетник был обновлен, но работы над вторым поколением «Нивуса» уже стартовали. Ожидается, что машина увидит свет в 2028-м году, сменит дизайн, «технику» и, возможно, даже название.

Латиноамериканский портал «Autoesporte» предрекает второй генерации по-новому оформленные передние и задние части кузова, а также боковины с расширенными задними арками.

tf5yAMb4Pi 1
Актуальная версия Volkswagen Nivus

Изменению может подвергнуться даже платформа (переезд с архитектуры MQB A0 на MQB Evo), что превратит машину в абсолютно новый продукт, который, по слухам, будет продаваться параллельно с нынешним «Нивусом». 

Купе-кроссоверу с большой долей вероятности достанется 1,5-литровый бензиновый мотор TSI Evo2, работающий в паре с низковольтными и высоковольтными электрическими системами, что превратит машину в гибрид.

area restrita plano de bilhoes da volkswagen brasil 3 motor 1.5 tsi evo2
Гибридная система Volkswagen T-Roc

На первых порах это будет так называемый «мягкий» гибрид с 48-вольтовым стартер-генератором, но затем он может трансформироваться в том числе в подключаемую бензиново-электрическую установку. 

Чтобы обеспечить кроссоверу конкурентноспособную стартовую цену, новый Nivus могут оснастить в базовой версии прежним литровым турбомотором TSI, не подразумевающим никакой электрификации.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Autoesporte, Volkswagen

Читайте также:

Последние новости:

4 популярных автомобиля, которые никогда не купят себе...

Кроссовер Subaru за 1,2 миллиона рублей разживется новой...

Новый Land Rover Freelander на базе Chery показан...

Первое живое фото салона следующего Toyota Hilux: новая...

Самый странный производитель спорткаров из 80-х вернулся, но...

Кроссовер Honda CR-V отмечает 30-й день рождения: запущен...

Самый бюджетный седан Mitsubishi оценили в России дороже...

Эксклюзивный Rolls-Royce Cullinan Mansory Edition продают почти за...

Как Ford пытался создать ядерный автомобиль, работающий на...

«Шестой» Kia Sportage может перейти на электротягу и...

Новый быстрый седан Subaru показан на первых изображениях

Высокопроизводительный седан Ford Taurus SHO вернули к жизни...

У внедорожника Toyota Fortuner появилась новая «лидерская» версия

Hyundai готовит новое «секретное оружие» против Kia Sorento

Toyota готовит маленький бюджетный купе-кроссовер Project 913D, угрожающий...

Большой внедорожник Nissan, который называют «Королем пустыни», ждут...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+