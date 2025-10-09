Самый странный производитель спорткаров из 80-х вернулся, но почему-то держит это в секрете  

Бывший инженер Porsche в 80-х годах прошлого столетия основал компанию Isdera, которая создавала машины с двигателями Mercedes, выделявшиеся радикальным дизайном. Самой последней моделью этой фирмы стал уникальный суперкар Commendatore 112i в форме пули, который так и не поступил в производство.

Несколько десятилетий Isdera провела в непонятном состоянии половинного существования пока ее название не было присвоено одному китайскому стартапу по производству электрифицированных авто.

И, что самое странное, у него уже есть новый автомобиль, о котором бы никто не узнал, если бы один из пользователей интернета случайно не наткнулся на эту машину в КНР.

Спорткар синего цвета носит имя L’Aquila и является продолжением Commendatore GT, электрического купе, созданного совместно с WM Motor в 2018 году. Автомобиль был выпущен еще в июне, но абсолютно никак не рекламировался.

Информации о спорткаре также нет от слова совсем. Неизвестно не только насколько он мощный, но и его формат – это машина с ДВС или электромобиль.

Но одно можно сказать точно. Нынешняя Isdera уже не имеет ничего общего с машиной, которая сейчас у многих ассоциируется со второй частью легендарной видеоигры Need For Speed – Commendatore 112i.