Самый бюджетный седан Mitsubishi оценили в России дороже 2 миллионов рублей

Текст: Алексей Шмидт
О бюджетных седанах в России, особенно в последние годы, можно забыть. Самыми доступными 4-дверками страны сейчас являются модели Lada и составить конкуренцию им по цене не могут даже ввезенные в страну машины по параллельному импорту.

Не удалось это недавно даже самому недорогому седану Mitsubishi, который был оценен импортером в 2,1-миллиона рублей. Японский аналог Lada Granta (у машин практически одинаковые габариты) оказался дороже отечественной 4-дверки в самом «топовом» исполнении «Club Enjoy» почти на 1 миллион рублей.

Mitsubishi Attrage 2025

Напомним, Mitsubishi Attrage сейчас выпускают и продают в странах Юго-Восточной Азии. Машина является самым недорогим седаном компании. 

Компактные 4-дверки обладают длиной в 4,2-метра, шириной в 1,7-метра и высотой в 1,5-метра. А расстояние между их осями равно 2,5-метрам. 

Японские седаны практически идентичны по размерам с российскими Lada Granta, габариты которых в таком же типе кузова отличаются лишь на миллиметры. 

Салон Mitsubishi Attrage 2025

Оснащение Attrage также не сильно разнится с российским аналогом. В арсенал японской 4-дверки входит 1,2-литровый бензиновый «атмосферник», развивающий 80 лошадиных сил. Ассистирует ему бесступенчатый вариатор. Привод – передний.

Для машин доступны простые опции вроде примитивной мультимедийной системы, электростеклоподъемники, системы ABS и ESP, а также кондиционер. 

