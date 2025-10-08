ДомойАвтоновости сегодняВысокопроизводительный седан Ford Taurus SHO вернули к жизни в виртуальном мире

Высокопроизводительный седан Ford Taurus SHO вернули к жизни в виртуальном мире

Седан Ford Taurus SHO, известный своей мощностью, выпускался в период с 1989 по 1999 годы, а затем возрождался и пробыл на конвейере с 2010 по 2019 год.

Машина завоевала статус легенды за свой неприметный внешний вид и производительный мотор V6, разгонявший 4-дверку с места до 100 км/ч всего за 6,7-секунды (во 2-й генерации за 5,2-секунды), а также до максимальной скорости в 230 километров в час.

Ford Taurus SHO 2 поколения

За счет спортивных пружин и амортизаторов автомобилем можно было управлять не только на прямой, но и в поворотах, что нехарактерно для американских моделей тех времен. А внутри него легко умещалась семья из пяти человек, для которых предлагалось вместительное багажное отделение.

На днях цифровой художник «Jlord8» взялся возродить Ford Taurus SHO, показав как могла бы выглядеть эта машина, если бы вернулась в нынешнюю линейку американского автопроизводителя. 

Рендер нового поколения Ford Taurus SHO

Автомобилю досталось современное оформление передней части кузова и кормы, а также рельефные боковины, создающие стремительный силуэт. 

Вместо оригинального мотора V6 под капот виртуального Taurus SHO нового поколения было решено установить двигатель Coyote V8 с турбонаддувом, который в версии Ford Performance способен выдавать до 700 лошадиных сил. 

По задумке автора изображений, возрожденный Ford Taurus SHO, если бы ему действительно решили дать «зеленый свет», мог бы бросить вызов популярным моделям BMW M5 и Mercedes-AMG E-Class.

