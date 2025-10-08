Большой внедорожник Nissan, который называют «Королем пустыни», ждут в Японии

Nissan планирует возвращение своего крупного внедорожника Patrol на родной для него японский рынок. Сейчас этот автомобиль представлен в США как Armada и на Ближнем Востоке как «Патрол», где его называют «Королем пустыни».

По данным японской прессы, Nissan уже начал работы над конвейером завода в префектуре Фукуока, где, как ожидается, и будет налажено производство Patrol для Японии.

Nissan Patrol актуального поколения

Главным отличием японского «Патрол» от его аналогов станет праворульная компоновка салона. В остальном машина может повторить как североамериканский «Армада», так и ближневосточный Patrol. И даже обзавестись, как в случае с последним, «заряженной» модификацией Nismo.

Такие машины были анонсированы в июне 2025 года и обладают мощностью 495 лошадиных сил, а также выделяются специальной системой подвески и более ярким дизайном.

Напомним, длина актуального Nissan Patrol составляет более 5-метров, а ширина равна почти 2-метрам. Машина кажется слишком крупной для японских дорог, но в «Ниссан», похоже, теперь считают иначе.

Интерьер Nissan Patrol актуального поколения

За счет 3-рядного 8-местного салона автомобиль может оказаться одним из редких предложений на рынке «страны восходящего солнца», которое будет сочетать в себе вместительность и выдающиеся качества, демонстрируемые на бездорожье.

Сроки запуска Nissan Patrol в Японии пока не обозначены, но, скорее всего машина появится там во второй половине 2026 года.