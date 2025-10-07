ДомойАвтоновости сегодняНовый Mitsubishi Pajero не станет «японским Range Rover»

Новый Mitsubishi Pajero не станет «японским Range Rover»

Текст: Алексей Шмидт
С тех пор, как Mitsubishi остановила продажи своего внедорожника Pajero, прошло шесть лет. Несмотря на это машина остается очень популярной на вторичном рынке и многие ее поклонники страстно ждут ее возрождения. 

Слухи о возвращении «Паджеро» появились после публикации тизеров Mitsubishi, намекающих на семь новых моделей, которые поступят в продажу в ближайшие годы. Среди них были новые Outlander, Eclipse Cross, а также Destinator.

В дальнем левом углу маркетологи Mitsubishi разместили некий внедорожник, который выделялся большими размерами, массивными шинами и высоким клиренсом. Журналисты сразу же предположили, что этим автомобилем может быть новый Pajero. И, возможно, угадали.

Официальный тизер новых моделей Mitsubishi

Изначально считалось, что «Паджеро» возродят в виде премиального полуэлектрического SUV с оглядкой на Range Rover, но реальность может оказаться совсем иной.

Как сообщает портал «Best Car», в Японии новый Pajero будет представлять собой импортную версию Pajero Sport/Montero Sport следующего поколения. Машину не будут оснащать подзаряжаемой гибридной силовой установкой (PHEV). Вместо нее на первых порах для внедорожника предложат только 2,4-литровый турбодизельный мотор. 

Таким образом продавать внедорожник, построенный на базе пикапа L200/Triton, в зависимости от рынка сбыта будут в двух вариантах названия – Pajero в Японии и Pajero Sport в других странах. 

mitsubishi pajero 5
Два варианта дизайна нового поколения Mitsubishi Pajero (неофициальный рендер)

Ожидается, что машина займет позицию флагманской модели в линейке Mitsubishi и будет обеспечивать отличные внедорожные характеристики и высокий уровень комфорта. 

Длина внедорожника должна составить 5-метров, а ширина и высота оказаться равны 1,9-метрам соответственно. 

Как и соплатформенный грузовичок L200/Triton автомобиль получит прочную лестничную раму, способную выдерживать тяжелые условия эксплуатации. 

Не исключено, что в каком-то виде автомобиль будет показан на грядущей выставке «Японской мобильности» в Токио в конце октября, но полноценная премьера и запуск машины в продажу запланирован на 2026-й год. 

ИСТОЧНИК:Best Car

