Следующее поколение Toyota Corolla отличится новым внешним видом и мизерным расходом

Текст: Ростислав Архипов
В следующем году Toyota отметит 60-летие своей знаковой серии Corolla. Ожидается, что японский автопроизводитель воспользуется этим юбилеем, чтобы запустить новое поколение этой модели. 

Изменения в экстерьере машины должны оказаться существенными и превратить седан в автомобиль, внешне очень похожий на электрические 4-дверки Toyota серии bZ.

Toyota Corolla нового поколения (рендер)

Новинке могут достаться С-образные фары, ставшие отличительной чертой всех свежих «Тойот», закрытая решетка радиатора, намекающая на более широкую гибридизацию, переделанные бамперы, а также новый сквозной блок задних фонарей и встроенный в крышку багажника «утиный» спойлер.

Toyota Corolla нового поколения (рендер)

Ожидается, что компоновка салона нового поколения Toyota Corolla будет отсылать к конфигурации Camry нынешней генерации. В арсенал машины могут войти 12,3-дюймовый сенсорный экран панели приборов и мультимедийная система с поддержкой беспроводных интерфейсов Android Auto и Apple CarPlay. 

Инсайдеры пишут, что новая «Королла» станет первой моделью Toyota, которая получит новейший 1,5-литровый двигатель компании G20E.

Электрический довесок к этому ДВС будет добавлять к базовым 100 лошадиным силам 100 л.с., а дополнительный электромотор сзади, обеспечивающий автомобилю систему полного привода, увеличит итоговые цифры еще на 45 л.с.

Ходят слухи, что с новым гибридом средний расход топлива «Короллы» сократится до 3-литров на 100 км. 

Фото:Digimods Design

