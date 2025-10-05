Самый популярный «джип» Suzuki обновлен: продажи стартуют уже в этом месяце

С момента запуска четвертого поколения Suzuki Jimny этот культовый японский внедорожник стал настоящим мировым хитом. А последующий дебют его 5-дверной модификации сделал его безоговорочным бестселлером и одним из самых желанных автомобилей на планете.

В ближайшее время эта знаменитая модель «Сузуки» подвергнется небольшому обновлению. Ее премьера запланирована на 15 октября.

Речь идет о точечной модернизации, которая улучшит работу систем машины и позволит чувствовать водителя за рулем более комфортно.

Suzuki Jimny 2025

Реформенному «Джимни» припасли улучшенную систему активной безопасности, которая будет положена версии с 4-скоростным «автоматом». В арсенал таких машин войдет система активного круиз-контроля ACC и помощи при движении задним ходом.

Кроме того, в список оснащения внедорожника будет включена система помощи при торможении, работающая от двух дополнительных камер, плюс функция распознавания дорожных знаков.

Интерьер Suzuki Jimny 2025

Ожидается, что Jimny наконец-то будет поддерживать систему Suzuki Connect, позволяющую подключать к ней смартфон и осуществлять удаленный мониторинг состояния машины, отправлять уведомления о чрезвычайных ситуациях и необходимом техническом обслуживании.

Изменения могут затронуть в том числе техническую сторону внедорожника. По слухам, продавать реформенный «Джимни» собираются с новой гибридной силовой установкой, которая позволит машине вернуться на европейский рынок не как коммерческая модель, а как массовый автомобиль.

Впрочем, конкретные характеристики бензино-электрического агрегата, который могут установить во внедорожник, пока не раскрываются.