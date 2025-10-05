ДомойАвтоновости сегодняПопулярный азиатский кроссвэн Toyota сделали немного спортивнее

Популярный азиатский кроссвэн Toyota сделали немного спортивнее

Текст: Алиса Шашкова
Кроссвэн Toyota Innova перешел в новое поколение в 2022 году, лишившись рамы и дизельного мотора. Несмотря на это автомобиль оказался гораздо популярнее предшественника. Сейчас такие машины продают в Юго-Восточной Азии. Причем с немного разными названиями.

Так, к примеру, в Таиланде продается Innova с приставкой Zenix. Семиместный кроссвэн с тремя рядами сидений накануне был дополнен для этого рынка новым спортивным пакетом, положенным его «топовой» версии Premium.

В боди-кит входит сплиттер переднего бампера, аэродинамичные боковые юбки, защита заднего бампера, а также выхлопные патрубки из нержавеющей стали.

Спортивный обвес для Toyota Innova Zenix

На интерьер обновления не распространяются. В самой «жирной» комплектации Premium Innova Zenix оснащается двумя независимыми креслами на втором ряду с электрической регулировкой и беспроводной зарядной станцией, а также панорамным люком в крыше.

Интерьер премиум-комплектации Toyota Innova Zenix

Что касается агрегатной линейки, то несмотря на статус спортивной модификации машина обладает точно такими же характеристиками, что и простой кроссвэн Toyota.

Для автомобиля по-прежнему положена гибридная система на базе 2-литрового ДВС, работающая в паре с бесступенчатым электромеханическим вариатором E-CVT. Максимальная мощность системы составляет 186 лошадиных сил, а средний расход топлива таких машин равен 4,8-литрам на 100 км. 

Фото:Toyota

