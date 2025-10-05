Автомеханики предупредили о будущей массовой проблеме машин, выпущенных с 2017 года

Сотрудники крупных мировых автомобильных мастерских бьют тревогу и ждут, что эта проблема станет «следующим крупным скандалом» в автоиндустрии, нанеся серьезный удар как автопроизводителям, так и владельцам машин.

Речь идет об использовании так называемых «мокрых» ремней ГРМ, которые многие компании начали применять в своих автомобилях после 2017 года.

Конструкция “мокрого” ремня ГРМ

Их разработчики утверждают, что такие ремни более эффективны и обладают большим сроком службы (до 10 лет). А это значит, что одни из первых моделей, получивших «мокрые» ремни ГРМ, в ближайшие годы столкнутся с необходимостью их замены и большими сопутствующими расходами.

Система ГРМ «ремень в масле» представляет собой ремень, который перемещается снаружи картера двигателя внутрь, где смазывается моторным маслом. Использование этой технологии по заявлению ее создателей обеспечивает снижение выбросов и даже небольшую экономию топлива.

Последствия использования “мокрого” ремня ГРМ

Распространенные проблемы, связанные с этими ремнями, включают их разбухание, расслоение и разрушение зубьев.

Элементы износа застревают в двигателе и должны быть удалены вручную, что занимает большое количество времени и стоит в два или более раза дороже, чем замена обычного ремня ГРМ.