Автомеханики предупредили о будущей массовой проблеме машин, выпущенных с 2017 года

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
AdobeStock 417712486 1 1

Сотрудники крупных мировых автомобильных мастерских бьют тревогу и ждут, что эта проблема станет «следующим крупным скандалом» в автоиндустрии, нанеся серьезный удар как автопроизводителям, так и владельцам машин. 

Речь идет об использовании так называемых «мокрых» ремней ГРМ, которые многие компании начали применять в своих автомобилях после 2017 года.

Ford MondeoTransit Connect 1.8tdci wet timing belt replacement 00 04 12 e1728627327628 1
Конструкция “мокрого” ремня ГРМ

Их разработчики утверждают, что такие ремни более эффективны и обладают большим сроком службы (до 10 лет). А это значит, что одни из первых моделей, получивших «мокрые» ремни ГРМ, в ближайшие годы столкнутся с необходимостью их замены и большими сопутствующими расходами.

Система ГРМ «ремень в масле» представляет собой ремень, который перемещается снаружи картера двигателя внутрь, где смазывается моторным маслом. Использование этой технологии по заявлению ее создателей обеспечивает снижение выбросов и даже небольшую экономию топлива. 

BeltInOil 1024x580 1
Последствия использования “мокрого” ремня ГРМ

Распространенные проблемы, связанные с этими ремнями, включают их разбухание, расслоение и разрушение зубьев. 

Элементы износа застревают в двигателе и должны быть удалены вручную, что занимает большое количество времени и стоит в два или более раза дороже, чем замена обычного ремня ГРМ. 

Фото:Соцсети

