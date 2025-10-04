Новый внедорожник Toyota начального уровня раскрывается в подробностях

ДомойАвтоновости сегодняНовый внедорожник Toyota начального уровня раскрывается в подробностях

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Toyota подала заявку на регистрацию новой торговой марки Land Cruiser Fj в Японии в конце 2023 года. Считается, что она будет использоваться в проекте нового внедорожника начального уровня, который окажется самым недорогим вариантом в семействе «Ленд Крузеров». 

На днях об этом автомобиле появились свежие подробности. По данным японской прессы, до премьеры машины остается совсем немного времени. Ожидается, что дебют компактного «рамника» Toyota состоится в конце октября на автосалоне Japan Mobility Show 2025. Запуск автомобиля в продажу на родном для себя рынке намечен на весну 2026 года.

Шоу-кар Toyota Compact Cruiser EV

Зарубежные СМИ предрекают машине цену от 3 миллионов 800 до 4 миллионов 500 тысяч иен, что эквивалентно суммам в 2,1 – 2,5-миллиона рублей. Основным конкурентом внедорожника видят пятидверный Suzuki Jimny Nomade, который сейчас пользуется в Японии очень высоким спросом. 

Ранние сообщения о новом Land Cruiser FJ говорили о том, что автомобиль получит длину в 4410 мм. Его ширина может составить 1855 мм, а высота 1870 мм при колесной базе в 2580 мм.

Патентные изображения Toyota Land Cruiser FJ и официальные фото короткобазного Hilux Champ

Новинка «Тойоты» будет построена на платформе IMV-0, известной по азиатскому коммерческому пикапу Hilux Champ, а внешне ему предстоит черпать вдохновение с концепт-кара Compact Cruiser EV. 

Что касается мощностных характеристик, то наиболее вероятным двигателем для этой модели называют 2,7-литровый атмосферный бензиновый мотор или 2,8-литровый турбодизель на 163 и 204 л.с. соответственно.

По слухам, внедорожнику достанется система полного привода с электронным дифференциалом повышенного трения, доступная уже с базовой комплектации.

Фото:Best Car, Toyota

