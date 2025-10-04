Первый нерамный Toyota Land Cruiser раскрывается в деталях

Внедорожники Toyota Land Cruiser известны своей лестничной рамой и объемными двигателями. Но современные реалии требуют от них быть более экономичными и управляемыми.

Недавно японский автопроизводитель анонсировал первый нерамный «Ленд Крузер», который пока носит статус концепта Se. На днях местная пресса раскрыла первые подробности о серийном варианте этого прототипа.

Инсайдеры из «Страны восходящего солнца» пишут, что автомобиль будет построен на расширенной версии платформы GA-K. Вместо внедорожных характеристик, которыми славятся машины на лестничной раме, акцент в нем будет сделан на комфортной езде, бесшумности и экологичности.

Неофициальный рендер нового Toyota Land Cruiser Sport

Наиболее вероятным вариантом силовой установки для нерамного Land Cruiser называют подключаемую гибридную систему (PHEV), сочетающую в себе 2,5-литровый рядный 4-цилиндровый двигатель и электромотор мощностью около 300 лошадиных сил. Заявленный запас хода этого тандема только на электрической тяге составляет примерно 100 км.

Как будет называться новинка Toyota все еще неизвестно. Но, скорее всего, полуэлектрический вседорожник получит имя Land Cruiser Sport.

Официальное изображение концепт-кара Toyota Land Cruiser Se

Машина должна сохранить визуальные черты концепт-кара Se с плавным силуэтом и акцентом на аэродинамике, а ее длина окажется чуть короче, чем в случае с Prado (J250).

Интерьер могут выполнить в стиле семейства Crown с двумя экранами на передней панели, объединенными друг с другом.

Презентация товарной версии шоу-кара Toyota Land Cruiser Se, по слухам, состоится в 2026 году.