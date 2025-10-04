ДомойАвтоновости сегодняСекретный проект Overfinch обещает самый дорогой Range Rover на планете

Секретный проект Overfinch обещает самый дорогой Range Rover на планете

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
overfinch 50th anniversary range rover 1

Британская компания Overfinch, специализирующаяся на рест-модах Land Rover, готовится отметить свое 50-летие выпуском ультраэксклюзивного Range Rover, который может стать самым дорогим представителем этой модели из когда-либо созданных. Дебют машины запланирован на 2026 год.

Подробностей об этом автомобиле сейчас практически нет. Пока непонятно, какую эпоху используют тюнеры в дизайне внедорожника, но, скорее всего, задействован будет стиль одной из моделей первого поколения, выпуск которых велся в период с 1969 по 1996 годы.

4e5fb90813163d7a34a9c00df0cc1725 1
Overfinch KS 2

Overfinch выпускает очень дорогие классические внедорожники Range Rover на протяжении многих лет. Одной из последних ее новинок является модель Field Edition, цена которой составляет в США порядка 457 тысяч долларов (37 миллионов 500 тысяч рублей). 

overfinch 50th anniversary range rover 2 1
Интерьер Overfinch KS 2

Тюнеры обещают, что их готовящаяся новинка окажется еще дороже и потенциально достигнет цены в 530 тысяч долларов, что эквивалентно сумме в 43 миллиона 500 тысяч рублей.

Если это окажется действительно так, то внедорожник Range Rover по стоимости вплотную придвинется к Rolls-Royce и среднемоторным суперкарам.

Механические подробности о новом, юбилейном проекте Overfinch пока не приводятся.

Фото:Overfinch

