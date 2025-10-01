ДомойАвтоновости сегодняСемейный кроссовер Kia Sorento обновится к 2027 году: изображения

Семейный кроссовер Kia Sorento обновится к 2027 году: изображения

Текст: Михаил Романченко
Популярный корейский семейный кроссовер Kia Sorento представлен на рынке в действующей генерации с 2020 года. Два года назад машина прошла через рестайлинг, а теперь дожидается смены поколения, запланированного на 2027 год. 

Какие перемены стоит ждать от этой модели через 2 года пока сказать сложно, но цифровой художник с ником «AutoYa» полагает, что знает ответ на этот вопрос.

На днях он подготовил рендерные изображения нового Sorento, показав машину в модернизированном внешнем виде. 

Kia Sorento нового поколения (неофициальный рендер)

Независимый дизайнер не ждет в экстерьере популярного среднеразмерного «паркетника» Kia больших перемен, но полагает, что ему как минимум перелицуют переднюю и заднюю части кузова.

Вид решетки радиатора и фар окажется близким к полностью электрическому кроссоверу EV5. Место классического «гриля» займет двухуровневая конструкция, а фары выполнят в фирменном стиле «Starmap».

Переделке могут также подвергнуться боковины кузова и корма, но революционных изменений в их оформлении ждать все же не стоит.

Мультимедийная система Hyudai Pleos Connect

В салоне нового Kia Sorento должна дебютировать мультимедийная система Pleos Connect, а под капотом гибридная силовая установка следующего поколения. Скорее всего, речь идет о 2,5-литровом турбогибридном ДВС, работающим в связке с электрическим двигателем. Сейчас этот тандем положен модели Hyundai Palisade Hybrid.

Полный привод машины, вероятно, будет реализован посредством технологии e-AWD через дополнительные электромоторы, установленные на задней оси. 

Презентация следующего Kia Sorento должна состояться ориентировочно в первой половине 2027 года.

Фото:AutoYa, Hyundai

