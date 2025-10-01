Свежий Toyota RAV4 показали в экстремальной версии TRD Pro для бездорожья

В мае этого года компания Toyota представила кроссовер RAV4 нового поколения. Машина заметно поменялась во внешности и пережила технические доработки. На сегодняшний день самой «внедорожной» версией этой модели является вариант Adventure, в котором она отличается от обычного «паркетника» лишь незначительными доработками по части внешнего и внутреннего декора.

Но запрос на более продвинутый RAV4 по-прежнему остается, а это значит, что не исключен вариант, при котором для самого популярного кроссовера Toyota предусмотрят внедорожную модификацию TRD Pro.

Рендер нового Toyota RAV4 в версии TRD Pro

Как может выглядеть такой автомобиль накануне показал независимый дизайнер «AutoYa», выложивший первые рендеры RAV4 в офф-роад версии.

Машина на изображениях отличается как от простого кроссовера, так и от более «внедорожного» варианта Adventure увеличенным дорожным просветом, совершенно новым обвесом, затрагивающим бамперы и колесные арки, а также более рельефным капотом, массивными колесными дисками, обутыми в «зубастые» шины, и крупным экспедиционным багажником на крыше.

Рендер нового Toyota RAV4 в версии TRD Pro

Спереди автомобиля разместилась дополнительная светотехника, а также отверстия для зацепа буксировочных крюков.

О потенциальном агрегатном оснащении виртуальной машины можно догадаться по компактному воздухозаборнику на капоте, которому, вероятно, предстоит охлаждать подключаемую гибридную силовую установку мощностью 320 лошадиных сил.

Ранее в Toyota ни разу не намекали на то, что RAV4 может получить вариант TRD Pro, поэтому выложенные в интернет изображения вряд ли в итоге трансформируются в «живой» автомобиль.