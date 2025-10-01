Свежий Toyota RAV4 показали в экстремальной версии TRD Pro для бездорожья

В мае этого года компания Toyota представила кроссовер RAV4 нового поколения. Машина заметно поменялась во внешности и пережила технические доработки. На сегодняшний день самой «внедорожной» версией этой модели является вариант Adventure, в котором она отличается от обычного «паркетника» лишь незначительными доработками по части внешнего и внутреннего декора.
Но запрос на более продвинутый RAV4 по-прежнему остается, а это значит, что не исключен вариант, при котором для самого популярного кроссовера Toyota предусмотрят внедорожную модификацию TRD Pro.
Как может выглядеть такой автомобиль накануне показал независимый дизайнер «AutoYa», выложивший первые рендеры RAV4 в офф-роад версии.
Машина на изображениях отличается как от простого кроссовера, так и от более «внедорожного» варианта Adventure увеличенным дорожным просветом, совершенно новым обвесом, затрагивающим бамперы и колесные арки, а также более рельефным капотом, массивными колесными дисками, обутыми в «зубастые» шины, и крупным экспедиционным багажником на крыше.
Спереди автомобиля разместилась дополнительная светотехника, а также отверстия для зацепа буксировочных крюков.
О потенциальном агрегатном оснащении виртуальной машины можно догадаться по компактному воздухозаборнику на капоте, которому, вероятно, предстоит охлаждать подключаемую гибридную силовую установку мощностью 320 лошадиных сил.
Ранее в Toyota ни разу не намекали на то, что RAV4 может получить вариант TRD Pro, поэтому выложенные в интернет изображения вряд ли в итоге трансформируются в «живой» автомобиль.