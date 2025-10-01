Новый Nissan Micra Nismo: первые изображения и подробности

Все пять поколений хэтчбека Micra, сменявших друг друга с 1982 года, редко делали ставку на спортивность. В третьей генерации этой модели Nissan наконец-то решил проявить немного больше индивидуальности, выпустив Micra SR с двигателем мощностью около 160 лошадиных сил.

Этот псевдоспортивный автомобиль быстро исчез из продажи из-за своей непопулярности. И есть надежды, что в Nissan вынесли из провального проекта уроки.

Новое поколение Micra вот-вот появится в распоряжении дилеров. И уже точно получит культовый шильдик Nismo. Разработкой технической стороны машины займутся компании Renault и Alpine, платформы моделей которых (A290 и Renault 5 E-Tech) практически копируют «тележку» новой «Микры». Причем вся эта троица будет собираться на одном и том же завода в Дуэ на севере Франции.

Неофициальный рендер нового Nissan Micra Nismo

Ранее портал «Auto-Moto» выложил первое рендерное изображение (фото выше), демонстрирующее потенциальный дизайн нового Nissan Micra Nismo.

На нем 5-дверка примерила агрессивный обвес, включающий в себя передний сплиттер, боковые юбки и новый задний бампер, а также красную полосу, проходящую по всем этим деталям. Но важнее всего даже не это, а то, чем будет приводиться в движение этот хэтчбек.

Новое поколение Nissan Micra

Если простая «Микра» комплектуется электродвигателями мощностью 120 и 150 лошадиных сил, то ее версия Nismo получит силовые установки на 180 и 220 лошадиных сил. Такие электромоторы способны работать исключительно с аккумуляторами емкостью 52 кВт/ч, который обеспечат ей запас хода от 364 до 380 километров по циклу WLTP.

Официальная презентация нового Nissan Micra Nismo должна состояться в 2026 году. В продажу машина поступит спустя несколько месяцев после дебюта. Базовая цена автомобиля, по слухам, составит от 38 до 40 тысяч евро (3,7 – 3,9-миллиона рублей).