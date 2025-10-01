ДомойАвтоновости сегодняНовое поколение Nissan Navara удивит футуристичным дизайном и буксировочными способностями

Новое поколение Nissan Navara удивит футуристичным дизайном и буксировочными способностями

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 10 01 в 09.55.07

Работы над новым поколением пикапа Nissan Navara подходят к концу. Ожидается, что автомобиль появится сразу в двух вариациях: для Латинской Америки, а также для Азии и Австралии. В последней машину будут собирать в Таиланде и использовать в ее основе платформу Mitsubishi.

От обеих версий новой «Навары» ожидают футуристичной внешности с необычными дневными ходовыми огнями в виде сот, выстроенных в столбец с каждой стороны, а также высокого капота, массивного бампера и большого дорожного просвета.

Снимок экрана 2025 10 01 в 09.54.48
Официальный тизер нового Nissan Navara

Чего можно ожидать от механической составляющей этого проекта сейчас доподлинно неизвестно. При этом ранее официальные лица Nissan не исключали, что пикап могут наделить гибридной силовой установкой, которая недавно досталась китайской модели Frontier Pro Plug-in Hybrid (PHEV).

Ее мощность составляет 408 лошадиных сил, а максимальный вращающий момент доходит до 800 Нм. 

В версии с полным приводом пикап может буксировать грузы весом до 3,5-тонны и проезжать исключительно на электрической тяге до 135 километров.

Снимок экрана 2025 10 01 в 10.04.41
Официальный тизер нового Nissan Navara

Ранее утверждалось, что Nissan столкнулся с некоторыми проблемами в вопросе запуска новой Navara. При этом руководство японского автопроизводителя, несмотря на трудности, уверено, что машина все равно будет представлена как планировалось ранее – в течение 2026 года.  

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Nissan

Читайте также:

Последние новости:

Семейный кроссовер Kia Sorento обновится к 2027 году:...

Джереми Кларксон о новом BMW M2: отличная машина,...

Свежий Toyota RAV4 показали в экстремальной версии TRD...

5-метровый полноразмерный кроссовер Kia готовится к первой смене...

Новый Nissan Micra Nismo: первые изображения и подробности

Toyota выпустит рамный внедорожник, которого никогда не было

Новый Kia Seltos удивит агрессией и расходом топлива...

Самый надежный гибридный кроссовер выпускает не Honda и...

Компакт-кроссовер Peugeot 2008 останется без нового поколения, но...

Toyota Corolla следующего поколения может оказаться красивее нынешней...

Третье поколение корейского SUV-хита уже работе: премьера не...

Самый желанный роскошный кроссовер в мире не узнают...

Новый минивэн Mitsubishi Delica D:6 еще не представлен,...

Один из самых дорогих и роскошных кроссоверов Hyundai...

В Японии удивились экономичностью нового маленького кроссовера Mitsubishi...

Самый роскошный автомобиль Toyota: 5,2-метровый кроссовер со строго...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+