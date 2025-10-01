Новое поколение Nissan Navara удивит футуристичным дизайном и буксировочными способностями

Работы над новым поколением пикапа Nissan Navara подходят к концу. Ожидается, что автомобиль появится сразу в двух вариациях: для Латинской Америки, а также для Азии и Австралии. В последней машину будут собирать в Таиланде и использовать в ее основе платформу Mitsubishi.

От обеих версий новой «Навары» ожидают футуристичной внешности с необычными дневными ходовыми огнями в виде сот, выстроенных в столбец с каждой стороны, а также высокого капота, массивного бампера и большого дорожного просвета.

Официальный тизер нового Nissan Navara

Чего можно ожидать от механической составляющей этого проекта сейчас доподлинно неизвестно. При этом ранее официальные лица Nissan не исключали, что пикап могут наделить гибридной силовой установкой, которая недавно досталась китайской модели Frontier Pro Plug-in Hybrid (PHEV).

Ее мощность составляет 408 лошадиных сил, а максимальный вращающий момент доходит до 800 Нм.

В версии с полным приводом пикап может буксировать грузы весом до 3,5-тонны и проезжать исключительно на электрической тяге до 135 километров.

Ранее утверждалось, что Nissan столкнулся с некоторыми проблемами в вопросе запуска новой Navara. При этом руководство японского автопроизводителя, несмотря на трудности, уверено, что машина все равно будет представлена как планировалось ранее – в течение 2026 года.