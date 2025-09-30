Самый надежный гибридный кроссовер выпускает не Honda и даже не Toyota

Гибридные кроссоверы стали обыденностью на рынке автомобилей во всем мире. Практически все популярные модели крупных компаний имеют классические бензиново-электрические версии, которые пользуются очень высоким спросом благодаря своей производительности и одновременно с этим экономичности. Но как обстоят дела с их надежностью?

Лидерами в области гибридизации и долговечности сегодня считаются компании Honda и Toyota, но самый надежный гибридный SUV выпускают не они. Лучшей в этой дисциплине моделью является Lexus RX.

Гибридный кроссовер Lexus RX 350h

Lexus RX 350h получил самые высокие баллы от всех авторитетных журналов, которые оценивали его выносливость, и опередил не только гибридные кроссоверы Honda (CR-V Hybrid), но и родственные модели Toyota (RAV4 Hybrid).

К примеру, «J.D.Power» присвоил этому автомобилю 85 баллов из 100 за долговечность, а «iSeeCars» оценил его надежность в 8,6 балла из 10 возможных, пообещав, что машина прослужит в среднем 14,7 лет и не будет ломаться на протяжении 270 тысяч километров пробега.

Напомним, актуальные Lexus RX 350h приводятся в движение 2,5-литровым бензиновым двигателем, работающим в паре с электрическим мотором. Совокупная отдача силовой установки составляет 245 лошадиных сил, а на разгон с места до 100 км/ч уходит примерно 8 секунд.