Самый желанный роскошный кроссовер в мире не узнают в новом поколении

Компания BMW работает над новым поколением своего бестселлера X5. Автомобиль, занимающий первую строчку по продажам премиальных SUV в мире в 2025 году, обещает показать себя в новом виде уже через 12-15 месяцев. А пока цифровые дизайнеры наперебой пытаются угадать, как будет выглядеть такой вседорожник без камуфляжа.

На днях свой вариант показала студия «Digimods Design», предполагающая, что следующий BMW X5 получит очень футуристичную внешность, практически не пересекающуюся с актуальной моделью.

BMW X5 нового поколения (G65) – неофициальный рендер

В основу автомобиля в кузове G65 должна лечь концепция Neue Klasse, которая будет использоваться во всех свежих «БМВ» в ближайшие годы. Она, напомним, включает в себя ультракомпактные «ноздри» решетки радиатора, а также кластеры фар с молниеобразными дневными ходовыми огнями.

Бампер машины на рендерах выглядит максимально спортивно и выделяется крупным центральным воздухозаборником и двумя дополнительными выемками по бокам, тогда как задние фонари выполнены на манер актуального X4 и X6, получив гораздо более узкую форму.

BMW X5 нового поколения (G65) – неофициальный рендер

Техническая часть кроссовера сейчас известна лишь частично. Слухи говорят о том, что у нового «Икс пятого» может появиться сразу пять версий силовых агрегатов, среди которых значатся как бензиновые и дизельные двигатели, так и подключаемые гибридные установки, электрические моторы и даже водородные системы.

Впрочем, последние увидят свет гораздо позже классических ДВС и гибридов (ориентировочно к 2028 году).