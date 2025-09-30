ДомойАвтоновости сегодняСамый желанный роскошный кроссовер в мире не узнают в новом поколении

Самый желанный роскошный кроссовер в мире не узнают в новом поколении

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 09 30 в 14.42.08

Компания BMW работает над новым поколением своего бестселлера X5. Автомобиль, занимающий первую строчку по продажам премиальных SUV в мире в 2025 году, обещает показать себя в новом виде уже через 12-15 месяцев. А пока цифровые дизайнеры наперебой пытаются угадать, как будет выглядеть такой вседорожник без камуфляжа. 

На днях свой вариант показала студия «Digimods Design», предполагающая, что следующий BMW X5 получит очень футуристичную внешность, практически не пересекающуюся с актуальной моделью.

Снимок экрана 2025 09 30 в 14.42.33
BMW X5 нового поколения (G65) – неофициальный рендер

В основу автомобиля в кузове G65 должна лечь концепция Neue Klasse, которая будет использоваться во всех свежих «БМВ» в ближайшие годы. Она, напомним, включает в себя ультракомпактные «ноздри» решетки радиатора, а также кластеры фар с молниеобразными дневными ходовыми огнями.

Бампер машины на рендерах выглядит максимально спортивно и выделяется крупным центральным воздухозаборником и двумя дополнительными выемками по бокам, тогда как задние фонари выполнены на манер актуального X4 и X6, получив гораздо более узкую форму.

Снимок экрана 2025 09 30 в 14.37.00
BMW X5 нового поколения (G65) – неофициальный рендер

Техническая часть кроссовера сейчас известна лишь частично. Слухи говорят о том, что у нового «Икс пятого» может появиться сразу пять версий силовых агрегатов, среди которых значатся как бензиновые и дизельные двигатели, так и подключаемые гибридные установки, электрические моторы и даже водородные системы.

Впрочем, последние увидят свет гораздо позже классических ДВС и гибридов (ориентировочно к 2028 году). 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Digimods Design

Читайте также:

Последние новости:

Компакт-кроссовер Peugeot 2008 останется без нового поколения, но...

Toyota Corolla следующего поколения может оказаться красивее нынешней...

Третье поколение корейского SUV-хита уже работе: премьера не...

Новый минивэн Mitsubishi Delica D:6 еще не представлен,...

Один из самых дорогих и роскошных кроссоверов Hyundai...

В Японии удивились экономичностью нового маленького кроссовера Mitsubishi...

Самый роскошный автомобиль Toyota: 5,2-метровый кроссовер со строго...

Самый маленький Toyota Land Cruiser за 2,2 млн...

Возвращение легенды: новый Nissan Skyline точно не будет...

Honda Civic 12 поколения может оказаться близнецом Prelude

Появились подробности о рестайлинге популярного 7-местного минивэна Toyota

«Король пустыни» от Toyota рвется в новое поколение

На продажу выставили редкий рамный внедорожник Lamborghini: его...

Toyota оставляет подсказки: в октябре может дебютировать новое...

Кроссовер Nissan X-Trail могут не узнать в следующем...

Новый флагманский кроссовер BMW X9 показан в неожиданном...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+