Новый минивэн Mitsubishi Delica D:6 еще не представлен, но уже получил кемпер-версию

В Японии началась подготовка к главному автосалону этого года – Japan Mobility Show. Выставка откроет свои двери для журналистов в конце октября, а затем и для публики, которая сможет оценить множество новинок крупнейших местных автопроизводителей.

Одной из них, по слухам, станет долгожданное новое поколение минивэна Mitsubishi Delica (D:6). От автомобиля ждут кардинально пересмотренного дизайна и оснащения. А теперь еще и наличия спецверсий. К примеру кемпера.

Mitsubishi Delica D:6

В преддверии мероприятия маркетологи «Митсу» опубликовали первое тизерное изображение новой Delica D:6 в необычном исполнении. На картинке показан футуристичный интерьер, переоборудованный в спальню на колесах с панорамным видом.

Подробности о проекте не приводятся, но видно, что внутри минивэна предусмотрена просторная кровать для двух человек, а также реализовано светодиодное освещение в крыше и по бокам спального места.

Тизер кемпер-версии Mitsubishi Delica D:6

Кроме того, на картинке заметны ремни безопасности, проходящие с обратной стороны сложенной спинки сидений.

Информация как об этом прототипе, так и о массовой версии новой Mitsubishi Delica D:6 станет доступна уже в конце этого месяца на презентации обоих автомобилей.