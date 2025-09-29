ДомойАвтоновости сегодняСамый роскошный автомобиль Toyota: 5,2-метровый кроссовер со строго 4-местным салоном

Самый роскошный автомобиль Toyota: 5,2-метровый кроссовер со строго 4-местным салоном

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Копия orig 1

Роскошь это не совсем то, о чем думают в первую очередь автовладельцы, когда речь заходит о машинах Toyota. Впрочем, автопроизводитель, выпускающий «народные» седаны, универсалы, хэтчбеки и кроссоверы, имеет в своем портфолио ряд премиальных моделей. До последнего времени это были седан Century, а также минивэны Alphard и Vellfire. Но недавно всех из переплюнул кроссовер, который бросил вызов Rolls-Royce Cullinan.

Речь идет о вседорожнике Toyota Century. Машину представили осенью 2023 года и назвали самым престижным автомобилем японской компании за всю историю. И на то был ряд веских причин.

65f65562 medium
Кроссовер Toyota Century

«Тойота», создавая Century SUV, явно опиралась на концепцию классического люксового кроссовера Rolls-Royce Cullinan. Несмотря на то, что машину называют внедорожником, она обладает несущим кузовом и шасси, скопированным у североамериканского кроссовера Grand Highlander, что гарантирует ей идеальную плавность хода. 

toyota century 11 1
Кроссовер Toyota Century

Еще одним важным элементом роскоши этой модели является безальтернативный 4-местный салон, в котором все удобства положены второму ряду. «Капитанские» кресла, установленные сзади, оснащены функциями электрической регулировки, подогревом, вентиляцией, а также имеют откидывающиеся подставки для ног. Между ними расположен подлокотник с компактным холодильником для шампанского.

toyota century 13 1
Интерьер кроссовера Toyota Century

В спинки передних сидений интегрированы специальные мониторы и дефлекторы обдува, но регулировать температуру на «галерке» способен только водитель или пассажир спереди. 

toyota century 16 1
Интерьер кроссовера Toyota Century

Под капотом машины трудится 3,5-литровый атмосферный мотор V6, сопряженный с электромеханическим вариатором (мощность системы равна 412 л.с.). 

Кроссовер Toyota Century является не только самым роскошным автомобилем компании, но и самым дорогим. Цены на него в Японии стартуют от 27 миллионов иен, что при пересчете на российскую валюту составляет более 15 миллионов рублей. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Toyota

Читайте также:

Последние новости:

В Японии удивились экономичностью нового маленького кроссовера Mitsubishi...

Самый маленький Toyota Land Cruiser за 2,2 млн...

Возвращение легенды: новый Nissan Skyline точно не будет...

Honda Civic 12 поколения может оказаться близнецом Prelude

Появились подробности о рестайлинге популярного 7-местного минивэна Toyota

«Король пустыни» от Toyota рвется в новое поколение

На продажу выставили редкий рамный внедорожник Lamborghini: его...

Toyota оставляет подсказки: в октябре может дебютировать новое...

Кроссовер Nissan X-Trail могут не узнать в следующем...

Новый флагманский кроссовер BMW X9 показан в неожиданном...

Найдена Ferrari с самым большим пробегом в мире:...

Новый Lexus ES примерил спортивный обвес F-Sport: пока...

Новый легковой грузовичок Toyota поборется за покупателей с...

Проект нового Toyota Land Cruiser «на батарейках» разжился...

Toyota снова оправдывает использование устаревших платформ акцентом на...

Редкий и культовый Mitsubishi 3000GT VR4 продают по...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+