Самый роскошный автомобиль Toyota: 5,2-метровый кроссовер со строго 4-местным салоном

Роскошь это не совсем то, о чем думают в первую очередь автовладельцы, когда речь заходит о машинах Toyota. Впрочем, автопроизводитель, выпускающий «народные» седаны, универсалы, хэтчбеки и кроссоверы, имеет в своем портфолио ряд премиальных моделей. До последнего времени это были седан Century, а также минивэны Alphard и Vellfire. Но недавно всех из переплюнул кроссовер, который бросил вызов Rolls-Royce Cullinan.

Речь идет о вседорожнике Toyota Century. Машину представили осенью 2023 года и назвали самым престижным автомобилем японской компании за всю историю. И на то был ряд веских причин.

Кроссовер Toyota Century

«Тойота», создавая Century SUV, явно опиралась на концепцию классического люксового кроссовера Rolls-Royce Cullinan. Несмотря на то, что машину называют внедорожником, она обладает несущим кузовом и шасси, скопированным у североамериканского кроссовера Grand Highlander, что гарантирует ей идеальную плавность хода.

Кроссовер Toyota Century

Еще одним важным элементом роскоши этой модели является безальтернативный 4-местный салон, в котором все удобства положены второму ряду. «Капитанские» кресла, установленные сзади, оснащены функциями электрической регулировки, подогревом, вентиляцией, а также имеют откидывающиеся подставки для ног. Между ними расположен подлокотник с компактным холодильником для шампанского.

Интерьер кроссовера Toyota Century

В спинки передних сидений интегрированы специальные мониторы и дефлекторы обдува, но регулировать температуру на «галерке» способен только водитель или пассажир спереди.

Интерьер кроссовера Toyota Century

Под капотом машины трудится 3,5-литровый атмосферный мотор V6, сопряженный с электромеханическим вариатором (мощность системы равна 412 л.с.).

Кроссовер Toyota Century является не только самым роскошным автомобилем компании, но и самым дорогим. Цены на него в Японии стартуют от 27 миллионов иен, что при пересчете на российскую валюту составляет более 15 миллионов рублей.