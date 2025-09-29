Самый маленький Toyota Land Cruiser за 2,2 млн рублей появится в продаже весной 2026 года

Toyota лелеет планы по выпуску самой компактной модели семейства Land Cruiser на протяжении уже нескольких лет. До премьеры этого внедорожника остается совсем немного времени. Ожидается, что он будет представлен в конце октября на выставке Japan Mobility Show 2025, но начала продаж машины придется немного подождать.

Инсайдеры из Японии пишут, что Land Cruiser Mini или Land Cruiser FJ (автомобиль еще не получил официального имени) появится в распоряжении дилеров ближе к весне 2026 года.

Новое поколение мини-внедорожника Toyota Land Cruiser

Ожидается, что «Тойота» сохранит в этом проекте угловатый дизайн старой школы с выступающими колесными арками, прочными бамперами, фирменными толстыми задними стойками кузова и запасным колесом, установленным на двери багажника.

По размерам машина окажется гораздо меньше Land Cruiser 300 и 250 (он же Prado), а также получит укороченную колесную базу и короткие свесы, что должно позитивным образом сказаться на ее внедорожных качествах.

Новое поколение мини-внедорожника Toyota Land Cruiser

Вопреки слухам, автомобиль не будет использовать платформу TNGA-F от Land Cruiser, а возьмет за основу более бюджетную и прочную «тележку» IMV-0.

Официальный тизер нового мини-внедорожника Toyota Land Cruiser

Агрегатная сторона одной из главных новинок Toyota этого года сейчас засекречена, однако зарубежные журналисты полагают, что компания воздержится от дизельного мотора. Скорее всего, продавать новый внедорожник будут с 2,7-литровым 4-цилиндровым бензиновым атмосферником и, возможно, гибридной силовой установкой.

Ожидаемая цена автомобиля в Японии составляет минимум 4 миллиона иен (порядка 2 миллиона 235 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту).