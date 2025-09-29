Возвращение легенды: новый Nissan Skyline точно не будет электрическим

В мае этого года руководство Nissan объявило о планах выпуска нового поколения модели Skyline. Предполагалось, что автомобиль будет представлять собой электрокар, однако падение спроса на такой вид машин поставило этот проект под большой вопрос, особенно с учетом того, что «Ниссан» сейчас испытывает серьезные финансовые проблемы.

Но, похоже, топ-менеджмент японского автопроизводителя быстро понял, что электрические технологии являются не единственным путем развития модели Skyline и кардинально пересмотрели планы в отношении этого купе.

Неофициальный рендер нового поколения Nissan Skyline

Как сообщает инсайдерский журнал «BestCarWeb», в новом поколении «Скайлайн» будет использовать двигатель внутреннего сгорания, а не электромоторы.

Опубликованные в интернете рендеры машины обещают ей гораздо более современный дизайн, чем сейчас, но с отсылками к предшественникам. Одна из них – четыре круглых фонаря сзади.

Неофициальный рендер нового поколения Nissan Skyline

С технической частью автомобиля сейчас все выглядит еще интереснее. Японская пресса утверждает, что новому Skyline будет положен 3-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом, известный по Skyline 400R и Nismo.

Его максимальная мощность составит от 405 до 420 лошадиных сил. А сочетаться с этим мотором будет классическая 6-скоростная механическая коробка передач.

Ожидается, что презентация нового поколения легендарного купе Nissan состоится во второй половине 2027 года.