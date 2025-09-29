ДомойАвтоновости сегодняВозвращение легенды: новый Nissan Skyline точно не будет электрическим

Возвращение легенды: новый Nissan Skyline точно не будет электрическим

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 09 29 в 10.55.33

В мае этого года руководство Nissan объявило о планах выпуска нового поколения модели Skyline. Предполагалось, что автомобиль будет представлять собой электрокар, однако падение спроса на такой вид машин поставило этот проект под большой вопрос, особенно с учетом того, что «Ниссан» сейчас испытывает серьезные финансовые проблемы.

Но, похоже, топ-менеджмент японского автопроизводителя быстро понял, что электрические технологии являются не единственным путем развития модели Skyline и кардинально пересмотрели планы в отношении этого купе.

10 SKYLINE F 251010 SO 1
Неофициальный рендер нового поколения Nissan Skyline

Как сообщает инсайдерский журнал «BestCarWeb», в новом поколении «Скайлайн» будет использовать двигатель внутреннего сгорания, а не электромоторы.

Опубликованные в интернете рендеры машины обещают ей гораздо более современный дизайн, чем сейчас, но с отсылками к предшественникам. Одна из них – четыре круглых фонаря сзади.

20 SKYLINE R 251010 SO 1
Неофициальный рендер нового поколения Nissan Skyline

С технической частью автомобиля сейчас все выглядит еще интереснее. Японская пресса утверждает, что новому Skyline будет положен 3-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом, известный по Skyline 400R и Nismo.

Его максимальная мощность составит от 405 до 420 лошадиных сил. А сочетаться с этим мотором будет классическая 6-скоростная механическая коробка передач.

Ожидается, что презентация нового поколения легендарного купе Nissan состоится во второй половине 2027 года. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

ИСТОЧНИК:BestCarWeb

Читайте также:

Последние новости:

Самый маленький Toyota Land Cruiser за 2,2 млн...

Honda Civic 12 поколения может оказаться близнецом Prelude

Появились подробности о рестайлинге популярного 7-местного минивэна Toyota

«Король пустыни» от Toyota рвется в новое поколение

На продажу выставили редкий рамный внедорожник Lamborghini: его...

Toyota оставляет подсказки: в октябре может дебютировать новое...

Кроссовер Nissan X-Trail могут не узнать в следующем...

Новый флагманский кроссовер BMW X9 показан в неожиданном...

Найдена Ferrari с самым большим пробегом в мире:...

Новый Lexus ES примерил спортивный обвес F-Sport: пока...

Новый легковой грузовичок Toyota поборется за покупателей с...

Проект нового Toyota Land Cruiser «на батарейках» разжился...

Toyota снова оправдывает использование устаревших платформ акцентом на...

Редкий и культовый Mitsubishi 3000GT VR4 продают по...

Новый пикап Renault для бездорожья показан в естественной...

Выяснилось, когда должны впервые показать новый Toyota Hilux

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+