Появились подробности о рестайлинге популярного 7-местного минивэна Toyota

С момента масштабной модернизации Toyota Sienna прошло уже почти 5 лет. Машина перешла в новое, четвертое по счету поколение в 2020-м году, преобразившись технически и внешне. А теперь подходит черед для ее рестайлинга.

В преддверии обновления популярный 7-местный минивэн Toyota, адресованный американскому рынку, показал себя на неофициальных изображениях. Их автором выступила студия дизайна «Digimods Design», прогнозирующая передней части кузова Sienna и ее корме радикальную трансформацию.

Обновленная Toyota Sienna (спекулятивный рендер)

Автомобиль может получить осовремененный дизайн за счет другой, гораздо более широкой решетки радиатора, переделанного бампера, а также новых фар с ультратонкими дневными ходовыми огнями, проходящими вдоль всей нижней кромки капота.

В профиль машина, скорее всего, будет выглядеть так же, как сейчас, но сзади обзаведется новыми фонарями, срисованными со свежего поколения кроссовера Toyota RAV4, а также другим бампером.

Обновленная Toyota Sienna (спекулятивный рендер)

Ранее в СМИ утекла информация о том, что реформенная Sienna получит подключаемую гибридную силовую установку, а также гибрид EREV с увеличенным запасом хода на электротяге. Мощностные характеристики обеих систем пока не раскрываются.

Официальная презентация автомобиля запланирована на 2026 год.