«Король пустыни» от Toyota рвется в новое поколение

Подходит к концу процесс разработки нового поколения самого популярного пикапа в линейке Toyota – модели Hilux. Автомобиль, который называют в Африке, на Ближнем Востоке, а также от Монголии до Австралии «королем пустыни» должен перебраться в следующую генерацию в ближайшее время и преобразиться механически и визуально.

На днях портал «Drive» раскрыл о новом Hilux ранее неизвестные подробности. По информации этого австралийского журнала, машина может пойти по пути внедорожника Land Cruiser и приобрести гибридную модификацию Performance Hybrid. Причем основой в этой силовой установке будет не бензиновый мотор, а дизельный.

Тестовый прототип нового Toyota Hilux

Гибридный агрегат Performance Hybrid мог бы неплохо подойти новому «Хайлаксу», поскольку он использует электромотор для повышения мощности ДВС, а не для достижения максимальной топливной экономичности.

Патентное изображение нового Toyota Hilux

Впрочем, на первых порах продавать Hilux нового поколения будут только с дизельными моторами без электрических довесков. Если гибридные модификации и подоспеют, то лишь спустя несколько лет после появления машины у дилеров.

Ранее в интернет утекли патентные изображения этой модели. Судя по ним реформенный «утилитарник» Toyota, известный своей выносливостью и проходимостью, получит перелицованную переднюю часть кузова и корму, но сохранит боковины.

Патентное изображение нового Toyota Hilux

В салоне машины произойдет капитальный ремонт, который сделает ее интерьер более современным в сравнении с предшественником и сильно похожим на актуальные внедорожники Land Cruiser.