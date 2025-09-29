ДомойАвтоновости сегодня«Король пустыни» от Toyota рвется в новое поколение

«Король пустыни» от Toyota рвется в новое поколение

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия bd987e01 cebd 55cf 9635 288ba4850000 1

Подходит к концу процесс разработки нового поколения самого популярного пикапа в линейке Toyota – модели Hilux. Автомобиль, который называют в Африке, на Ближнем Востоке, а также от Монголии до Австралии «королем пустыни» должен перебраться в следующую генерацию в ближайшее время и преобразиться механически и визуально.

На днях портал «Drive» раскрыл о новом Hilux ранее неизвестные подробности. По информации этого австралийского журнала, машина может пойти по пути внедорожника Land Cruiser и приобрести гибридную модификацию Performance Hybrid. Причем основой в этой силовой установке будет не бензиновый мотор, а дизельный.

98522534 d182 5092 bfc2 51bf76350000
Тестовый прототип нового Toyota Hilux

Гибридный агрегат Performance Hybrid мог бы неплохо подойти новому «Хайлаксу», поскольку он использует электромотор для повышения мощности ДВС, а не для достижения максимальной топливной экономичности. 

2004bbd6 3fdc 55a7 82e3 a9e864e50000
Патентное изображение нового Toyota Hilux

Впрочем, на первых порах продавать Hilux нового поколения будут только с дизельными моторами без электрических довесков. Если гибридные модификации и подоспеют, то лишь спустя несколько лет после появления машины у дилеров.

Ранее в интернет утекли патентные изображения этой модели. Судя по ним реформенный «утилитарник» Toyota, известный своей выносливостью и проходимостью, получит перелицованную переднюю часть кузова и корму, но сохранит боковины. 

132f765b 4930 583d b92c 8fd35bb50000
Патентное изображение нового Toyota Hilux

В салоне машины произойдет капитальный ремонт, который сделает ее интерьер более современным в сравнении с предшественником и сильно похожим на актуальные внедорожники Land Cruiser.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

ИСТОЧНИК:Drive

Читайте также:

Последние новости:

Возвращение легенды: новый Nissan Skyline точно не будет...

Honda Civic 12 поколения может оказаться близнецом Prelude

Появились подробности о рестайлинге популярного 7-местного минивэна Toyota

На продажу выставили редкий рамный внедорожник Lamborghini: его...

Toyota оставляет подсказки: в октябре может дебютировать новое...

Кроссовер Nissan X-Trail могут не узнать в следующем...

Новый флагманский кроссовер BMW X9 показан в неожиданном...

Найдена Ferrari с самым большим пробегом в мире:...

Новый Lexus ES примерил спортивный обвес F-Sport: пока...

Новый легковой грузовичок Toyota поборется за покупателей с...

Проект нового Toyota Land Cruiser «на батарейках» разжился...

Toyota снова оправдывает использование устаревших платформ акцентом на...

Редкий и культовый Mitsubishi 3000GT VR4 продают по...

Новый пикап Renault для бездорожья показан в естественной...

Выяснилось, когда должны впервые показать новый Toyota Hilux

Кроссовер Hyundai по цене ниже Creta готов к...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+