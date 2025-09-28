Toyota оставляет подсказки: в октябре может дебютировать новое поколение модульной платформы TNGA

ДомойАвтоновости сегодняToyota оставляет подсказки: в октябре может дебютировать новое поколение модульной платформы TNGA

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
51725 hr

До выставки Tokyo Mobile Show 2025 года остается чуть больше месяца. Главный автосалон Японии обещает целый список важных премьер от крупных автопроизводителей, хедлайнером среди которых может оказаться «Тойота». 

В последние месяцы маркетологи японского автопроизводителя планомерно оставляют в своих соцсетях зашифрованные сообщения, в которых, судя по всему, намекает на скорую премьеру модернизированной версии модульной платформе TNGA (Toyota New Global Architecture).

250928 29612 5 OoZtF 1
Ребус Toyota с анонсом важной премьеры на автосалоне в Токио

Японские СМИ пишут, что речь идет не просто о новом поколении главной архитектуры «Тойота», но и о начале использования в ней технологии 3D-печати, которая позволит снизить затраты и увеличить скорости массового производства.

Первые ребусы автопроизводителя выглядели как список шильдиков, используемых Toyota Group. При их расшифровке получались аббревиатуры TNGA FAB TC.

250928 29612 6 HlTzI 1
Продуктовая линейка Toyota, построенная на платформе TNGA

Предполагается, что последние обозначения указывают на сочетание технологии 3D-печати и процесса массового выпуска машин компании, которые совместно обеспечат ей более быстрое и дешевое производство. 

Напомним, TNGA представляет собой модульную архитектуру, которая сейчас используется в целом списке современных Toyota от Yaris до Land Cruiser.

Построенные на этой «тележке» машины обладают низким центром тяжести, высокой жесткостью кузова на скручивание, а также надежной конструкцией, которая является производной от предыдущих поколений долговечных платформ бренда. 

Фото:Toyota

