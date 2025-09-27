ДомойАвтоновости сегодняToyota снова оправдывает использование устаревших платформ акцентом на качество и надежность

Toyota снова оправдывает использование устаревших платформ акцентом на качество и надежность

Текст: Михаил Романченко
Toyota известна тем, что повторно использует существующие платформы. Японский автопроизводитель без колебаний применяет и обновляет существующие «тележки» для абсолютно новых продуктов, что часто вызывает у конкурентов недоумение. Но руководство «Тойоты» остается непреклонным и оправдывает свою позицию одними и теми же тезисами. 

В очередной раз подтвердить эту мантру пришлось топ-менеджеру австралийского офиса Toyota Шону Хэнли.

По словам специалиста, на сегодняшний день у Toyota все актуальные платформы работают очень хорошо и позволяют достичь всех результатов, которые требует модельный ряд компании.

Платформа Toyota TNGA-F

Большинство конкурентов утверждает, что устаревшие платформы приводят к тому, что новые машины ощущаются как старые и выглядят плохо как с точки зрения шумоизоляции и вибраций, так и жесткости кузова и податливости подвески.

Однако в Toyota с этим несогласны и автопроизводитель целенаправленно не собирается делать свои автомобили слишком сложными и дорогими.

«Toyota ориентирована на качество, долговечность, надежность, а существующие платформы дают нам возможность достигнуть этих параметров. По мере развития технологий эти архитектуры так или иначе будут развиваться», – заявил представитель австралийского офиса японской марки в интервью порталу «Drive». 

Фото:Toyota

