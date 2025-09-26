Самый большой кроссовер Kia показал себя в новом виде

Kia Telluride появился в продаже, позиционируясь как родной брат глобальной модели Hyundai Palisade. Машина была адресована по большей части рынку США, где пользуется отличным спросом. Только за прошлый год продажи «Теллурайд» превысили 115 тысяч единиц, сделав этот большой кроссовер одним из самых популярных в Штатах среди моделей «Киа».

В ближайшее время Telluride ждет плановый переход во вторую генерацию, который недавно осуществил его родственник от Hyundai. Тестовые прототипы реформенных машин уже ездят по общественным дорогам, а независимые дизайнеры наперебой пытаются угадать, как такие кроссоверы будут выглядеть без камуфляжа.

Спекулятивный рендер Kia Telluride 2 поколения

На днях очередной концепт-арт нового Kia Telluride появился в интернете. Неизвестный автор подготовил его с оглядкой на сильно замаскированные испытательные машины. Если верить этому изображению, во втором поколении 5-метровый кроссовер Kia может приобрести большую решетку радиатора и вертикальные фары с интегрированной в них графикой Starmap.

Боковины машины получат квадратный силуэт, схожий с соплатформенным Palisade, а сзади расположатся вертикальные фонари с новым светодиодным «наполнением».

Фото тестового прототипа Kia Telluride 2 поколения

Считается, что в свежем варианте Telluride будут комплектовать не актуальным 3,8-литровым бензиновым мотором, а 3,5-литровым двигателем.

Помимо него в агрегатную гамму модели может войти гибридная силовая установка на базе 2,5-литрового турбомотора, обеспечивающая максимальную мощность в 334 лошадиные силы и расход топлива до 7-литров на каждые 100 км.

В салоне нового Telluride может появиться широкоформатный дисплей цифровой комбинации приборов и мультимедийной системы, а сам автомобиль должен получить дополнительную внедорожную модификацию X-Pro со специальным обвесом и увеличенным клиренсом.

Премьера нового поколения самого большого кроссовера Kia состоится во второй половине 2026 года.