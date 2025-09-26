Новый рамный внедорожник Toyota «для женщин» начнут продавать в 2026 году: конкурент Suzuki Jimny

В планы Toyota входит выпуск нового рамного внедорожника, который позиционируется как уменьшенная версия модели Land Cruiser и вездеход «для женщин». Автомобиль с компактными размерами обещают представить уже совсем скоро – в конце октября на выставке Japan Mobility Show 2025. А на днях выяснились сроки начала его продаж.

По данным инсайдеров из Японии, местные дилеры получат новые компактные внедорожники Land Cruiser весной 2026 года.

Ожидается, что новая модель «Тойоты» будет выглядеть как концепт-кар Compact Cruiser EV, представленный в 2021 году.

Рендер нового мини-внедорожника Land Cruiser

Длина машины составит примерно 4,4-метра, а в качестве ее движущей силы будет задействован 2,7-литровый рядный 4-цилиндровый атмосферный мотор, также использующийся под капотом Land Cruiser 250 (Prado).

В основе автомобиля, скорее всего, будет лежать платформа IMV-0, разработанная для азиатского пикапа Hilux Champ. Это должно обеспечить новинку неплохими возможностями на бездорожье, а также крепкой и долговечной конструкцией.

Патентное изображение нового мини-внедорожника Land Cruiser

В Toyota полагают, что на внедорожник будет особый спрос со стороны женского пола. Аналогичная тенденция сейчас наблюдается с его потенциальным конкурентом Suzuki Jimny, который активно покупают не только мужчины, но и женщины.