Kia готовится модернизировать компактный кроссовер дешевле Sportage

Компакт-кроссовер Kia Stonic появился в 2017 году. На первых порах «паркетник» пользовался на рынке неплохим спросом, но в последние годы его продажи начали падать.

Недавно корейский автопроизводитель приступил к испытаниям нового поколения модели «Стоник», в котором этот небольшой вседорожник может незначительно поменяться внешне и прибавить с точки зрения мощности двигателя.

Тестовый прототип нового Kia Stonic

Модернизации, по слухам, подвергнется передняя часть кузова кроссовера, получив новый фирменный стиль марки «Tiger Face» и светодиодные дневные ходовые огни с бумерангообразными блоками, прозванные корейским автопроизводителем «Star Map».

Боковины машины могут примерить плавные горизонтальные линии, а корма C-образные фонари.

Подробности об интерьере нового Stonic пока не публикуются, но, скорее всего, автомобиль отличится от предшественника новой высокотехнологичной компоновкой.

Тестовый прототип нового Kia Stonic

Что касается техники, то под капотом «паркетника» должен разместиться 1-литровый турбированный мотор, работающий в паре с 48-вольтовой мягкой гибридной системой (MHEV). Ожидается, что производительность этой установки заметно увеличится в сравнении с той, что машина использует сейчас (до 120 л.с.).

Кроме того, не исключен дебют в новом Stonic подключаемого бензино-электрического агрегата, обеспечивающего повышенную динамику и топливную экономичность.

Презентация Kia Stonic нового поколения может состояться в следующем году.