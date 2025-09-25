Kia готовится модернизировать компактный кроссовер дешевле Sportage

Компакт-кроссовер Kia Stonic появился в 2017 году. На первых порах «паркетник» пользовался на рынке неплохим спросом, но в последние годы его продажи начали падать.
Недавно корейский автопроизводитель приступил к испытаниям нового поколения модели «Стоник», в котором этот небольшой вседорожник может незначительно поменяться внешне и прибавить с точки зрения мощности двигателя.
Модернизации, по слухам, подвергнется передняя часть кузова кроссовера, получив новый фирменный стиль марки «Tiger Face» и светодиодные дневные ходовые огни с бумерангообразными блоками, прозванные корейским автопроизводителем «Star Map».
Боковины машины могут примерить плавные горизонтальные линии, а корма C-образные фонари.
Подробности об интерьере нового Stonic пока не публикуются, но, скорее всего, автомобиль отличится от предшественника новой высокотехнологичной компоновкой.
Что касается техники, то под капотом «паркетника» должен разместиться 1-литровый турбированный мотор, работающий в паре с 48-вольтовой мягкой гибридной системой (MHEV). Ожидается, что производительность этой установки заметно увеличится в сравнении с той, что машина использует сейчас (до 120 л.с.).
Кроме того, не исключен дебют в новом Stonic подключаемого бензино-электрического агрегата, обеспечивающего повышенную динамику и топливную экономичность.
Презентация Kia Stonic нового поколения может состояться в следующем году.