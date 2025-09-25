ДомойАвтоновости сегодняKia готовится модернизировать компактный кроссовер дешевле Sportage

Kia готовится модернизировать компактный кроссовер дешевле Sportage

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
kia stonic 2026

Компакт-кроссовер Kia Stonic появился в 2017 году. На первых порах «паркетник» пользовался на рынке неплохим спросом, но в последние годы его продажи начали падать.

Недавно корейский автопроизводитель приступил к испытаниям нового поколения модели «Стоник», в котором этот небольшой вседорожник может незначительно поменяться внешне и прибавить с точки зрения мощности двигателя.

Копия 2025 03 2026 kia stonic facelift spypix spy photos 3 1
Тестовый прототип нового Kia Stonic

Модернизации, по слухам, подвергнется передняя часть кузова кроссовера, получив новый фирменный стиль марки «Tiger Face» и светодиодные дневные ходовые огни с бумерангообразными блоками, прозванные корейским автопроизводителем «Star Map».

Боковины машины могут примерить плавные горизонтальные линии, а корма C-образные фонари. 

Подробности об интерьере нового Stonic пока не публикуются, но, скорее всего, автомобиль отличится от предшественника новой высокотехнологичной компоновкой.

6983107fa3b509d0a8cb194e493cb3192e28187f
Тестовый прототип нового Kia Stonic

Что касается техники, то под капотом «паркетника» должен разместиться 1-литровый турбированный мотор, работающий в паре с 48-вольтовой мягкой гибридной системой (MHEV). Ожидается, что производительность этой установки заметно увеличится в сравнении с той, что машина использует сейчас (до 120 л.с.).

Кроме того, не исключен дебют в новом Stonic подключаемого бензино-электрического агрегата, обеспечивающего повышенную динамику и топливную экономичность.  

Презентация Kia Stonic нового поколения может состояться в следующем году.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Соцсети

Читайте также:

Последние новости:

Главный хит корейского рынка минивэнов готовится сменить поколение

«Горячий» хэтчбек Toyota Yaris GTS получит новый продвинутый...

Новый крутой внедорожник BYD «гонял» по городу во...

Toyota выпустит минивэн, который «положит на лопатки» новую...

Новый суперкар Lexus может появиться позже, чем все...

Новый Mitsubishi Pajero и следующее поколение Pajero Sport...

Wald превратила 5-дверный Suzuki Jimny в брутала

Известный седан Subaru, отправленный на пенсию, показался в...

Новый внедорожник Toyota Land Cruiser Mini могут оценить...

В Россию привезли новейший японский хэтчбек за 2...

Двигатель нового кросс-купе Nissan Leaf стал победителем премии...

Новый компакт-кар Mitsubishi Delica Mini можно будет превратить...

Корейский конкурент Skoda Kodiaq представлен в новом виде:...

Большой тест шин в Германии: какие зимние покрышки...

Раскрыты лучшие кроссоверы для пенсионеров: японцы и корейцы...

Hyundai может полностью поменять раскритикованный дизайн кормы кроссовера...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+