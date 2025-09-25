Toyota выпустит минивэн, который «положит на лопатки» новую Mitsubishi Delica D:6

ДомойАвтоновости сегодняToyota выпустит минивэн, который «положит на лопатки» новую Mitsubishi Delica D:6

До премьеры новой Mitsubishi Delica (D:6) остается чуть больше месяца, ожидается, что популярный японский минивэн будет представлен в конце октября на выставке Japan Mobility Show в Токио. Но довольствоваться вниманием этой модели придется недолго, ведь Toyota уже работает над конкурентом новой «Делики», способной отобрать у той немало покупателей. 

Предвестник этой модели был представлен еще в 2023 году в виде прототипа Toyota X-Van Gear Concept. Весной 2024 года японский автопроизводитель подтвердил свои планы на машину и запатентовал ее дизайн, явно готовясь к премьере серийной версии.

Официальных подробностей о новом минивэне «Тойоты» пока немного. Скорее всего, ему предстоит перенять модульную архитектуру у более крупных автомобилей Noah и Voxy (разновидность тележки «TNGA» с суффиксом «C»).

2023 Toyota X Van Gear Concept 1 1
Toyota X-Van Gear Concept

Прототип X-Van Gear Concept, который должен в «товарной» версии навязать борьбу Mitsubishi Delica D:6, выделялся своим внедорожным внешним видом с квадратными пропорциями кузова, узкими фарами, сдвижными дверями с двух сторон без центральной стойки, а также модульным трехрядным салоном. Его особенностью стала легкая перекройка компоновки сидений в зависимости от потребностей владельца. 

Длина машины составила 4,7-метра, ширина и высота – по 1,8-метра, а расстояние между осями было равно 2,8-метрам. 

Какие двигатели будут положены этому минивэну в серийном варианте пока неизвестно, но сроки его премьеры уже обозначены. Машина должна показаться чуть позже новой Mitsubishi Delica D:6, дебютировав в период с октября по май 2026 года. 

