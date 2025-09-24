ДомойАвтоновости сегодняНовый внедорожник Toyota Land Cruiser Mini могут оценить всего в 1,7 млн...

Новый внедорожник Toyota Land Cruiser Mini могут оценить всего в 1,7 млн рублей

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Подготовка к премьере нового мини-внедорожника Toyota, который вклинится в семейство Land Cruiser, идет полным ходом. Машину анонсировали еще несколько лет назад на премьере нового Prado, но до сих пор не довели проект до реализации. 

По новым слухам, премьера автомобиля состоится в начале 2026 года, а его цена по крайней мере в базовой комплектации окажется вполне доступной для японских покупателей.

toyota hilux champ front angle low view 151499
Пикап Toyota Hilux Champ

Ожидается, что Toyota Land Cruiser Mini (либо Land Cruiser FJ) будет представлять собой полноценный рамный внедорожник, построенный на шасси пикапа Hilux Champ, сейчас предлагающегося в Азии. 

Машина позиционируется как продвинутый «вездеход», которому благодаря высокому дорожному просвету, «честной» системе полного привода, а также компактному кузову с короткими свесами удастся легко штурмовать бездорожье. 

По габаритам автомобиль может оказаться близок к Toyota Corolla Cross. Длина внедорожника должна составить примерно 4500 мм, а колесная база 2700 мм. 

response 379089 2 1
Рендер нового мини-внедорожника Toyota Land Cruiser

Машина получит пятидверный кузов с брутальными линиями и дизайнерскими решениями, ранее опробованными в старших Land Cruiser Prado (J250) и Land Cruiser 300, а также примерит полноразмерное запасное колесо на двери багажника (на это намекал ее первый официальный тизер).

s4g5a6uqmhho72rlziwy7fkgnd9iszkr
Тизер нового мини-внедорожника Toyota

Но еще важнее сколько будет стоить такой автомобиль. Японская пресса пишет, что в базовой комплектации цена нового мини-Ленд Крузера составит примерно 3 миллиона иен, что в пересчете на российскую валюту сегодня эквивалентно 1,7-миллионам рублей. 

Фото:Response, Toyota

