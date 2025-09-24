В Россию привезли новейший японский хэтчбек за 2 миллиона с мизерным расходом топлива

Компания Suzuki долгое время продавала хэтчбек Swift на российском рынке, но с 2022 года такие машины стали для наших покупателей недоступны из-за формального ухода этого японского автопроизводителя из страны.

Справедливости ради, ввоз 5-дверок не прекратился полностью и с тех пор осуществляется по формату альтернативного импорта.

Suzuki Swift нового поколения

После долгого перерыва в России вновь стал доступен Suzuki Swift, но не тот, что хорошо известен жителям нашей страны. Речь идет об автомобиле нового поколения, который вышел в продажу на мировой рынок примерно 1,5 года назад.

Автомобиль заметным образом поменялся внешне и технически, а также прибавил в размерах, но сохранил раннюю архитектуру Heartect.

Интерьер Suzuki Swift нового поколения

Серые автосалоны, предлагающие новые «Свифт» в России, продают их с безальтернативным 1,2-литровым трехцилиндровым бензиновым атмосферником Z12E, который появился у этой модели в новом поколении.

Его максимальная мощность составляет 83 лошадиные силы, а расход топлива в среднем на каждые 100 км пути равен всего 4,6-4,8-литрам.

Двигатель Suzuki Swift Z12E

Ассистирует новому двигателю облегченный клиноременный вариатор CVT и передний привод, но заказать машину можно и в варианте 4WD Allgrip.

Стоимость новых Suzuki Swift в России сейчас начинается от 2 миллионов 79 тысяч 800 рублей.