ДомойАвтоновости сегодняВ Россию привезли новейший японский хэтчбек за 2 миллиона с мизерным расходом...

В Россию привезли новейший японский хэтчбек за 2 миллиона с мизерным расходом топлива

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Копия 2c64dcfd631ef2be755960de1aada49a02ab04d6 1

Компания Suzuki долгое время продавала хэтчбек Swift на российском рынке, но с 2022 года такие машины стали для наших покупателей недоступны из-за формального ухода этого японского автопроизводителя из страны.

Справедливости ради, ввоз 5-дверок не прекратился полностью и с тех пор осуществляется по формату альтернативного импорта.

Копия ead390567dd3cb9e19335f55ee6d67c1836724bc 1
Suzuki Swift нового поколения

После долгого перерыва в России вновь стал доступен Suzuki Swift, но не тот, что хорошо известен жителям нашей страны. Речь идет об автомобиле нового поколения, который вышел в продажу на мировой рынок примерно 1,5 года назад. 

Автомобиль заметным образом поменялся внешне и технически, а также прибавил в размерах, но сохранил раннюю архитектуру Heartect. 

3eaecc0294ed2fd0cdfc860958d519719d6b6d40
Интерьер Suzuki Swift нового поколения

Серые автосалоны, предлагающие новые «Свифт» в России, продают их с безальтернативным 1,2-литровым трехцилиндровым бензиновым атмосферником Z12E, который появился у этой модели в новом поколении.

Его максимальная мощность составляет 83 лошадиные силы, а расход топлива в среднем на каждые 100 км пути равен всего 4,6-4,8-литрам. 

7275471775d312e202da06cf6af09610388d4438
Двигатель Suzuki Swift Z12E

Ассистирует новому двигателю облегченный клиноременный вариатор CVT и передний привод, но заказать машину можно и в варианте 4WD Allgrip.

Стоимость новых Suzuki Swift в России сейчас начинается от 2 миллионов 79 тысяч 800 рублей. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Suzuki

Читайте также:

Последние новости:

Новый внедорожник Toyota Land Cruiser Mini могут оценить...

Двигатель нового кросс-купе Nissan Leaf стал победителем премии...

Новый компакт-кар Mitsubishi Delica Mini можно будет превратить...

Корейский конкурент Skoda Kodiaq представлен в новом виде:...

Большой тест шин в Германии: какие зимние покрышки...

Раскрыты лучшие кроссоверы для пенсионеров: японцы и корейцы...

Hyundai может полностью поменять раскритикованный дизайн кормы кроссовера...

Младший брат «Гелендвагена» раскрыл о себе новые подробности

Бюджетная альтернатива Hyundai Creta показала себя в новом...

Представлен концепт-арт нового пикапа Kia на базе GM 

Популярный 7-местный минивэн Toyota скоро станет намного агрессивнее,...

Самый маленький и дешевый кроссовер Mazda разжился подробностями

Кроссовер Infiniti QX65 первым получит инновационную гибридную систему...

«Заряженный» Honda Prelude Type R показался во всей...

Японские СМИ уверены, что новый хэтчбек Toyota будет...

Показан новый Mitsubishi Eclipse, который все хотят, но...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+