Новый компакт-кар Mitsubishi Delica Mini можно будет превратить в удобную микро-спальню на колесах

Недавно компания Mitsubishi обновила свой популярный кей-кар Delica Mini. Реформенная поступит в продажу в Японии 29 октября по цене от 2 миллионов иен (примерно 1,1-миллион рублей). И, похоже, на этот раз у этого компакта будет собственная кемпер-версия.

Ее автором станет не сам автопроизводитель, а сторонняя компания Noyama. Комплект доработок этой формы для новой Delica Mini получил название e-Outdoor, который способен превратить небольшое, но вместительное внутреннее убранство автомобиля в компактную спальню на колесах.

Набор для кемпинга от компании Noyama

Набор для кемпинга включает все необходимое оборудование для комфортной ночевки в салоне машины, в том числе спальные коврики и мешки, светодиодные фонари для выхода наружу ночью, а также портативную батарею и специальный водонепроницаемый тент.

Набор для кемпинга от компании Noyama

За счет эксклюзивных изоляционных штор и сложенных спинок сидений салон Delica Mini после прибытия в пункт назначения может быстро трансформироваться в комфортную спальню для двух человек.

Mitsubishi Delica со сложенными спинками кресел

Весь комплект уже продается даже несмотря на то, что новая «Делика Мини» еще не вышла в продажу. Более того, в Японии его можно взять в аренду на две ночи по цене в 29 тысяч 800 иен (примерно 17 тысяч рублей).