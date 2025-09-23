Раскрыты лучшие кроссоверы для пенсионеров: японцы и корейцы в фаворе

Кроссоверы популярны не только среди семейных покупателей, но и среди тех, чьи дети уже давно выросли – пенсионеров. Пожилой возраст диктует свои условия комфорта при эксплуатации автомобиля.

Редакция «Daily-Motor» провела анализ всех кроссоверов на рынке и выделила лучшие по ряду параметров (от правильной высоты сидений, широких дверных проемов и физических кнопок до самых современных систем безопасности), которые максимально подойдут людям пенсионного возраста.

Subaru Forester

Популярный японский кроссовер, который отлично подойдет пожилым благодаря уверенной высоте своего дорожного просвета. У владельцев машины не будет необходимости приседать при выходе из ее салона или наоборот карабкаться при посадке внутрь.

Широкий задний борт уменьшит необходимость подъема тяжестей при погрузке продуктов, а электропривод крышки багажника станет преимуществом для людей с артритом или ограниченной подвижностью.

Honda CR-V

Автомобиль, сочетающий в себе комфортные передние сиденья и интуитивно понятное управление с эффективными силовыми агрегатами.

CR-V будет неплохим выбором для пенсионеров благодаря просторному грузовому отсеку, большому радиусу разворота, облегчающему парковку в торговых центрах и сокращающему частоту поворотов шеи, а также системе безопасности Honda Sensing с передовыми водительскими ассистентами.

Toyota RAV4

Простой в управлении и очень надежный кроссовер с минимумом эксплуатационных расходов. Посадка водителя в RAV4 обеспечивает отличный обзор. Но еще важнее, что высота дверного проема этой «Тойоты» от земли позволяет легко садиться и выходить из машины даже людям с больными коленями.

Большой, но не слишком глубокий багажник помогает поддерживать правильную осанку при погрузке продуктов, не нагружая позвоночник, а система электронных ассистентов Toyota Safety Sense облегчает управление и предотвращает потенциальные ДТП, компенсируя невнимательность за рулем.

Hyundai Tucson

Корейская альтернатива Toyota RAV4 и Subaru Forester с комфортным и просторным салоном, а также большими сенсорными экранами и физическими кнопками управления. В сильные стороны Tucson, которые будут важны людям пенсионного возраста, также можно занести доступность запчастей и общую надежность.

Kia Sorento

Чуть более высокая точка опоры для бедер, чем в случае с предыдущими компактными кроссоверами, а также наличие трех рядов сидений делает этот корейский SUV одним из лучших выборов для пенсионеров. Такие машины удобны в эксплуатации, а также выносливы и не требуют дорогостоящего обслуживания, бьющего по карману.

Mazda CX-5

Кроссовер с высокой посадкой и сиденьями с ярко выраженной боковой поддержкой. Отсутствие лишних движений телом благодаря этим креслам при маневрах позволяют избежать напряжения в шее и спине, а хорошие настройки шасси и обилие электронных водительских помощников обеспечивают уверенный контроль за рулем.