ДомойАвтоновости сегодняРаскрыты лучшие кроссоверы для пенсионеров: японцы и корейцы в фаворе

Раскрыты лучшие кроссоверы для пенсионеров: японцы и корейцы в фаворе

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
forester25 header mai 1

Кроссоверы популярны не только среди семейных покупателей, но и среди тех, чьи дети уже давно выросли – пенсионеров. Пожилой возраст диктует свои условия комфорта при эксплуатации автомобиля. 

Редакция «Daily-Motor» провела анализ всех кроссоверов на рынке и выделила лучшие по ряду параметров (от правильной высоты сидений, широких дверных проемов и физических кнопок до самых современных систем безопасности), которые максимально подойдут людям пенсионного возраста.

Subaru Forester

Копия subaru forester front angle low view 475801 1

Популярный японский кроссовер, который отлично подойдет пожилым благодаря уверенной высоте своего дорожного просвета. У владельцев машины не будет необходимости приседать при выходе из ее салона или наоборот карабкаться при посадке внутрь. 

Широкий задний борт уменьшит необходимость подъема тяжестей при погрузке продуктов, а электропривод крышки багажника станет преимуществом для людей с артритом или ограниченной подвижностью.

Honda CR-V

2023 honda cr v 1

Автомобиль, сочетающий в себе комфортные передние сиденья и интуитивно понятное управление с эффективными силовыми агрегатами.

CR-V будет неплохим выбором для пенсионеров благодаря просторному грузовому отсеку, большому радиусу разворота, облегчающему парковку в торговых центрах и сокращающему частоту поворотов шеи, а также системе безопасности Honda Sensing с передовыми водительскими ассистентами.

Toyota RAV4

Копия 2025 toyota rav4 hybrid 4dr suv se fq oem 1 1600 1

Простой в управлении и очень надежный кроссовер с минимумом эксплуатационных расходов. Посадка водителя в RAV4 обеспечивает отличный обзор. Но еще важнее, что высота дверного проема этой «Тойоты» от земли позволяет легко садиться и выходить из машины даже людям с больными коленями. 

Большой, но не слишком глубокий багажник помогает поддерживать правильную осанку при погрузке продуктов, не нагружая позвоночник, а система электронных ассистентов Toyota Safety Sense облегчает управление и предотвращает потенциальные ДТП, компенсируя невнимательность за рулем.  

Hyundai Tucson

tucson nx4 1860x540 rus 1

Корейская альтернатива Toyota RAV4 и Subaru Forester с комфортным и просторным салоном, а также большими сенсорными экранами и физическими кнопками управления. В сильные стороны Tucson, которые будут важны людям пенсионного возраста, также можно занести доступность запчастей и общую надежность. 

Kia Sorento 

2024 kia sorento facelift 2

Чуть более высокая точка опоры для бедер, чем в случае с предыдущими компактными кроссоверами, а также наличие трех рядов сидений делает этот корейский SUV одним из лучших выборов для пенсионеров. Такие машины удобны в эксплуатации, а также выносливы и не требуют дорогостоящего обслуживания, бьющего по карману.

Mazda CX-5

2024 mazda cx 5 trim level guide 1

Кроссовер с высокой посадкой и сиденьями с ярко выраженной боковой поддержкой. Отсутствие лишних движений телом благодаря этим креслам при маневрах позволяют избежать напряжения в шее и спине, а хорошие настройки шасси и обилие электронных водительских помощников обеспечивают уверенный контроль за рулем. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Читайте также:

Последние новости:

Большой тест шин в Германии: какие зимние покрышки...

Hyundai может полностью поменять раскритикованный дизайн кормы кроссовера...

Младший брат «Гелендвагена» раскрыл о себе новые подробности

Бюджетная альтернатива Hyundai Creta показала себя в новом...

Представлен концепт-арт нового пикапа Kia на базе GM 

Популярный 7-местный минивэн Toyota скоро станет намного агрессивнее,...

Самый маленький и дешевый кроссовер Mazda разжился подробностями

Кроссовер Infiniti QX65 первым получит инновационную гибридную систему...

«Заряженный» Honda Prelude Type R показался во всей...

Японские СМИ уверены, что новый хэтчбек Toyota будет...

Показан новый Mitsubishi Eclipse, который все хотят, но...

Ненадежные Toyota существуют: худших назвали их владельцы

Популярный компактный кроссовер Honda дешевле CR-V вот-вот переживет...

Экстремальный кроссовер Dacia на базе Duster представлен в...

Новый маленький многоцелевой минивэн Toyota могут представить уже...

Покупатели сметают новый Toyota Land Cruiser Prado: внедорожник...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+