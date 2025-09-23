ДомойАвтоновости сегодняМладший брат «Гелендвагена» раскрыл о себе новые подробности

Младший брат «Гелендвагена» раскрыл о себе новые подробности

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия wmremove transformed 1

На автосалоне в Мюнхене руководство Mercedes-Benz раскрыло некоторые подробности о готовящемся к запуску младшем брате G-Class, премьера которого запланирована на 2027 год. Недавно информацию об этом проекте разузнали французские СМИ.

Портал «Automobile-Magazine» пишет, что компактный внедорожник «Мерседес» возьмет на себя знаковые черты «Гелендвагена», но будет выглядеть немного иначе как с точки зрения габаритов, так и внешности.

На свежих рендерах машина предстала в классическом виде с круглыми фарами, в которые вписаны светодиодные огни в виде логотипов компании, широкими колесными арками и всего тремя дверями. 

en 2027 un petit classe g viendra en renfort et permettra a mercedes benz de proposer une marque classe g a limage du label defender chez jlr
Неофициальный рендер нового мини-Гелендвагена

Изначально мини-G-Class должен был быть на 100% электрическим без каких-либо вариантов с ДВС, но теперь, похоже, планы автопроизводителя из Штутгарта меняются. Причем возможно даже в пользу версии без продвинутых электрических довесков.

au salon de munich 2025 mercedes benz a devoile une vue arriere de son futur petit classe g attendu en 2027
Официальный тизер нового мини-Гелендвагена

Все дело в том, что подключаемый гибридный вариант Mercedes-Benz G-Class оказался не столь успешным, как ожидалось. Машина провалилась на рынке, а на долю полностью электрического исполнения «Гелендвагена» сейчас приходятся мизерные 15% продаж. 

Mini Mercedes G Class GLG teaser 1 1 1
Официальный тизер нового мини-Гелендвагена

С выходом в продажу мини-G-Class должен навязать конкуренцию разрабатываемому Land Rover компактному внедорожнику Defender Sport, но тот, скорее всего, будет полноценным электромобилем. 

ИСТОЧНИК:Automobile-Magazine

