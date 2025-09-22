ДомойАвтоновости сегодняСамый маленький и дешевый кроссовер Mazda разжился подробностями

Самый маленький и дешевый кроссовер Mazda разжился подробностями

Текст: Ростислав Архипов
Mazda начала разработку нового компактного кроссовера, который, как ожидается, будет продаваться под названием CX-3 или CX-20 в зависимости от рынка сбыта. Выпуск машины наладят на тайской производственной линии, а саму ее представят публике в конце 2026 – начале 2027 года. На днях об этом перспективном проекте «Мазды» раскрылись очередные подробности. 

Согласно данным японских СМИ, самый маленький и недорогой «паркетник» автопроизводителя из Хиросимы навяжет борьбу за покупателей популярным моделям Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross и даже премиальному Lexus LBX.

Рендер нового компактного кроссовера Mazda

Автомобиль построят на платформе, специально разработанной для гибридных машин. Инсайдеры пишут, что движущей силой для этой «Мазды» выступит мягко-гибридная система, созданная вокруг нового 1,5-литрового ДВС Skyactiv-G и компактного аккумулятора. Ее мощность не раскрывается, но топливная экономичность должна оказаться одной из лучших в классе.

От внешности кроссовера ожидают дизайнерских решений, примененных в проекте старшего Mazda CX-5 третьего поколения. Компактному вседорожнику могут достаться узкие фары, аккуратно вписанные в широкую решетку радиатора в форме логотипа компании. 

Дополнят экстерьер машины глянцевый пластиковый обвес черного цвета и С-образные задние фонари, установленные практически на вертикальной двери багажника. 

Интерьер Mazda CX-5 третьего поколения

Как будет выглядеть интерьер автомобиля пока сказать сложно, но, скорее всего, внутри новой CX-3/CX-20 разместится цифровая панель приборов и большой сенсорный экран мультимедийной системы, похожие на те, что дебютировали ранее в свежем CX-5.

