Японские СМИ уверены, что новый хэтчбек Toyota будет разлетаться «как горячие пирожки»

Три недели назад Toyota официально представила рестайлинговую версию хэтчбека Aqua. Родственный популярной модели Prius автомобиль пережил точечные изменения во внешности, стал более современным внутри, но при этом сохранил свою техническую часть.

Накануне об этой модели вышла статья в популярном издании «BestCarWeb», где японские журналисты выразили мнение, что реформенная «Аква» будет продаваться на местном рынке «как горячие пирожки».

Новая Toyota Aqua

Главной изюминкой автомобиля стала его передняя часть, которую переработали в том же стиле, что и в случае с родственным Toyota Prius.

Внутри машины расположили большой многофункциональный дисплей диагональю 7-дюймов, новейшую мультимедийную систему с 10,5-дюймовым экраном и поддержкой навигации, а также дополнили ее оснащение электронным стояночным тормозом и функцией Autohold.

Интерьер новой Toyota Aqua

Силовая установка осталась без изменений и использует полуторалитровый ДВС на 91 лошадиную силу, помогает которому электрический мотор мощностью 80 «сил» и бесступенчатый вариатор.

Японская пресса уверена, что модернизация сделает Aqua бестселлером. Более современная внешность и оснащение должны заставить покупателей вновь обратить на нее внимание.

Слева – было, справа – стало

Благодаря размерам (длина 4080 мм, ширина 1695 мм, высота 1485 мм) машина занимает промежуточное положение между Yaris и Prius и идеально подходит под маневрирование по узким японским улочкам. Но что еще важнее, она значительно дешевле Prius.

Цена «Аквы» в базовой комплектации составляет 2 миллиона 820 тысяч против «Приусовских» 3 миллионов 870 тысяч иен соответственно.