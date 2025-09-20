Самый надежный автомобильный бренд этого года не Toyota и даже не Lexus

На протяжении десятилетий Toyota и Lexus занимали лидирующие позиции с точки зрения надежности в воображении автомобилистов. Неизменно два этих бренда входят в списки автопроизводителей, выпускающих самые долговечные машины, но в 2025 году сценарий изменился.
Свежий обзор авторитетного издания «Consumer Reports» говорит о том, что первое место в дисциплине «Надежность» в этом году занимает не Toyota и даже не Lexus. Лучшим неожиданно для многих стал Subaru.
Этот бренд уважали и уважают, но крайне редко чествовали, особенно когда речь заходила о качестве.
В исследовании CR собирались данные о более 300 тысячах автомобилей, выпущенных с 2000 по 2025 годы.
Владельцам предлагалось пожаловаться на все проблемы со своими машинами – от незначительного дребезжания отделки салона до серьезных неисправностей, связанных с двигателями и трансмиссиями. Журналисты сводили эти сведения для каждой модели, а затем усредняли их по всему бренду.
В 2025 году лучший средний балл достался Subaru – 68 из 100. Это на 3 балла выше, чем в случае с занявшем второе место Lexus (65/100). Toyota стала только третьей с результатом в 62 балла из 100.
Впрочем, далеко не все «Субару» являются одинаково безупречными. Полностью электрический кроссовер Solterra, который представляет собой клона Toyota bZ4X, получил оценку качества ниже среднего.
Тем не менее в резюме исследования говорится, что Subaru продолжает использовать надежные компоненты на всех платформах и проводит модернизацию осторожно, от чего отказалось большинство автопроизводителей. Компания предпочитает применять проверенные технологии, а не гнаться за заголовками.