Самый надежный автомобильный бренд этого года не Toyota и даже не Lexus

На протяжении десятилетий Toyota и Lexus занимали лидирующие позиции с точки зрения надежности в воображении автомобилистов. Неизменно два этих бренда входят в списки автопроизводителей, выпускающих самые долговечные машины, но в 2025 году сценарий изменился.

Свежий обзор авторитетного издания «Consumer Reports» говорит о том, что первое место в дисциплине «Надежность» в этом году занимает не Toyota и даже не Lexus. Лучшим неожиданно для многих стал Subaru.

Этот бренд уважали и уважают, но крайне редко чествовали, особенно когда речь заходила о качестве.

Subaru Forester 2025

В исследовании CR собирались данные о более 300 тысячах автомобилей, выпущенных с 2000 по 2025 годы.

Владельцам предлагалось пожаловаться на все проблемы со своими машинами – от незначительного дребезжания отделки салона до серьезных неисправностей, связанных с двигателями и трансмиссиями. Журналисты сводили эти сведения для каждой модели, а затем усредняли их по всему бренду.

В 2025 году лучший средний балл достался Subaru – 68 из 100. Это на 3 балла выше, чем в случае с занявшем второе место Lexus (65/100). Toyota стала только третьей с результатом в 62 балла из 100.

Интерьер Subaru Forester 2025

Впрочем, далеко не все «Субару» являются одинаково безупречными. Полностью электрический кроссовер Solterra, который представляет собой клона Toyota bZ4X, получил оценку качества ниже среднего.

Subaru Solterra

Тем не менее в резюме исследования говорится, что Subaru продолжает использовать надежные компоненты на всех платформах и проводит модернизацию осторожно, от чего отказалось большинство автопроизводителей. Компания предпочитает применять проверенные технологии, а не гнаться за заголовками.