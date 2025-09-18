В Mitsubishi определились с датой запуска и ценой новой Delica Mini 

ДомойАвтоновости сегодняВ Mitsubishi определились с датой запуска и ценой новой Delica Mini 

Текст: Ростислав Архипов
В августе этого года Mitsubishi представила в Японии новое поколение компактвэна Delica Mini. Автомобиль, который связан с оригинальной «Деликой» только названием, пережил первую модернизацию, которая сделала его еще более технологичным и привлекательным. А сегодня руководство «Митсу» впервые назвало дату запуска этой модели в продажу и раскрыло ее прайс-лист. 

Новая Mitsubishi Delica Mini

Delica Mini с переходом в новое поколение обзавелась ряд изменений во внешности. Так, к примеру, автомобилю досталась новая решетка радиатора в стиле Dynamic Shield с увеличенными U-образными светодиодными фарами, более плоские бамперы, а также широкие пластиковые накладки на дверях для защиты кузова от царапин. 

Интерьер реформенного компактвэна отличился другой передней панелью, новой 7-дюймовой цифровой комбинацией приборов и 12,3-дюймовым центральным сенсорным экраном мультимедийной системы.

В агрегатную часть машины ее разработчики вмешиваться не стали, поэтому новая Delica Mini сохранила бензиновый мотор рабочим объемом 0,66-литра. Привод, как и прежде, можно будет выбирать из переднего (2WD) или полного (4WD). 

При этом подвеска автомобиля все же была модернизирована и адаптирована под пять режимов движения: Eco, Normal, Sport, Grawel и Snow.

Дилеры компании в Японии получат такие компактвэны в свое распоряжение 29 октября. Цены на машины будут варьироваться от 2 до 2,9-миллионов местных иен в зависимости от комплектации и уровня оснащения или примерно от 1,1 до 1,6-миллиона рублей по текущему курсу. 

Фото:Mitsubishi

