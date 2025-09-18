Новый внедорожник Nissan хочет «нокаутировать» Toyota LC Prado: подробности

Этой весной в интернете начали обсуждаться слухи о планах компании Nissan возродить одну из своих старейших внедорожных моделей Xterra. Автомобиль, покинувший конвейер японского автопроизводителя в 2015 году, должен вернуться в продажу и навязать серьезную конкуренцию Toyota LC Prado.

На дилерской конференции было подтверждено, что Nissan Xterra дебютирует в 2028 году и будет построен на платформе пикапа Frontier, архитектура которого поддерживает подзаряжаемую гибридную силовую установку на базе мотора V6.

От внедорожника ожидают высокого клиренса и угловатого дизайна кузова. Позиционировать новый Xterra планируют как автомобиль, ориентированный на приключения.

Рендер нового внедорожника Nissan Xterra

Ходят слухи, что внедорожник получит немного меньшую колесную базу, чем пикап Frontier, а также будет оснащен более широкой дверью багажника и примерит множество вытянутых линий.

У соплатформенного грузовичка новый Xterra может унаследовать массивные колесные арки, «парящую» крышу, сложную по конструкции решетку радиатора, а также необычные светодиодные дневные ходовые огни.

Гибридная силовая установка должна обеспечить машине не только экономичность, но и более высокий крутящий момент, который пригодится ей при форсировании бездорожья.