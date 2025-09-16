5,5-метровый китайский пикап BYD Shark превратили в хардкорный грузоподъемный вездеход

Пикап Shark появился в модельной линейке китайского автопроизводителя BYD в 2024 году. Машина была положена не только «Поднебесной», но и другим странам мира, в том числе Австралии. Именно там недавно этот утилитарник был комплексно переделан в автомобиль, которому не страшно даже самое сложное бездорожье.

Автором проекта выступила местная компания Ironman 4×4, специализацией которой является тяжелая техника.

Специалисты из «Зеленого континента» провели тотальную модернизацию китайского пикапа, значительно увеличив его внедорожные возможности и грузоподъемность.

BYD Shark в обвесе Ironman 4×4

Для 5,5-метрового автомобиля предлагаются однотрубные амортизаторы IM2.5 в вариантах жесткости Medium, Heavy и Extra Heavy. Благодаря им грузоподъемность Shark разом увеличивается на 300-600 кг – до 1140 кг, превосходя по этому показателю как Toyota Hilux Conquest (1050 кг), так и Ford Ranger Raptor (700 кг).

Специальный обвес и дополнительные аксессуары, включающие в себя силовые бамперы с лебедкой, стальную защиту днища, экспедиционный багажник на крыше с прожекторной светотехникой и новые колесные диски с «зубастой» резиной BF Goodrich можно заказать отдельно.

Стоимость боди-кита для машины не объявлена, в то время как сами амортизаторы оценены в сумму от 3 тысяч 600 до 3 тысяч 700 австралийских долларов в зависимости от уровня жесткости (около 198 – 204 тысячи рублей по действующем курсу валют).