Новый Mini-Land Cruiser от Toyota будет электрическим 

Долгое время ходили слухи о том, что Toyota собирается выпустить некий совершенно новый внедорожник, который окажется компактнее и дешевле всех Land Cruiser.

Предполагалось, что эта модель получит традиционные бензиновые моторы, но, если верить новым слухам, в Европе работают над полностью электрическим внедорожником.

Концепт Toyota Compact Cruiser EV

Пока непонятно, продавать машину будут исключительно в батарейной модификации, или же ее вариант с ДВС предложат параллельно с электромобилем. Но одно известно точно. В основу проекта ляжет платформа e-TNGA 2.0, а визуал для автомобиля будет взят с концепт-кара Compact Cruiser EV, представленного в 2021 году.

Ожидается, что длина кузова нового «мини-Ленд Крузера» составит 4,4-метра, из-за чего он окажется даже меньше, чем компакт-кроссовер Toyota C-HR+.

Концепт Toyota Compact Cruiser EV

В салоне такой внедорожник может получить 14-дюймовый сенсорный экран и небольшую цифровую комбинацию приборов, а общая компоновка интерьера машины будет проста и насыщена технологиями.

Конкретные варианты силовых агрегатов для машины не называются, но есть информация, что приводить в движение внедорожник будет сразу два электромотора с выходной мощностью 338 лошадиных сил, а его привод окажется только полным. В качестве аккумулятора выступит батарея на 77 кВт/ч, обеспечивающая запас хода до 525 км.

Выпуском электрического Mini-Land Cruiser займется предприятие Toyota во Франции и Чехии.