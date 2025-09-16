Флагманский минивэн Nissan на замену Toyota Alphard удивит роскошными сиденьями и гибридом с характеристиками двигателя V6

Новое поколение Nissan Elgrand, которому предстоит соревнование за покупателей с одним из самых популярных представителей этого сегмента Toyota Alphard, готовится к официальной премьере.

Ожидается, что дебют машины состоится уже совсем скоро – на выставке Japan Mobility Show-2025 в Токио в конце октября. В преддверии премьеры об этом перспективном проекте «Ниссан» выяснились свежие подробности.

Официальный тизер нового Nissan Elgrand

Японские инсайдеры полагают, что новый Elgrand получит футуристичную внешность с передней частью, в которой будет использована сквозная световая балка, соединяющая фары по обеим сторонам, а также массивная радиаторная решетка.

Дневные ходовые огни будут повторять рисунок «гриля», что придаст экстерьеру минивэна более технологичный вид.

Рендер нового Nissan Elgrand

Внутри машина может повторить интерьерные решения нового поколения Nissan Leaf с его кнопочным переключением передач и 14,3-дюймовым дисплеем, объединяющим в себе экраны мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов.

Интерьер нового Nissan Leaf

Автомобилю обещают роскошные сиденья с технологией невесомости и функцией массажа, а также продвинутую систему автономного управления ProPilot 2.0, доступную для «топовых» комплектаций. С ней водитель сможет снимать обе руки с рулевого колеса во время движения, давая отдых телу в дальних поездках.

В качестве двигателя новый Elgrand должен задействовать гибридную силовую установку e-Power 3 генерации, чья производительность, по слухам, окажется сопоставимой с 3,5-литровым двигателем V6. Это означает, что мощность системы может составить примерно 280 лошадиных сил.

В продажу самый крупный и вместительный минивэн Nissan поступит в конце этого – начале следующего года.