Флагманский минивэн Nissan на замену Toyota Alphard удивит роскошными сиденьями и гибридом с характеристиками двигателя V6

Новое поколение Nissan Elgrand, которому предстоит соревнование за покупателей с одним из самых популярных представителей этого сегмента Toyota Alphard, готовится к официальной премьере.
Ожидается, что дебют машины состоится уже совсем скоро – на выставке Japan Mobility Show-2025 в Токио в конце октября. В преддверии премьеры об этом перспективном проекте «Ниссан» выяснились свежие подробности.
Японские инсайдеры полагают, что новый Elgrand получит футуристичную внешность с передней частью, в которой будет использована сквозная световая балка, соединяющая фары по обеим сторонам, а также массивная радиаторная решетка.
Дневные ходовые огни будут повторять рисунок «гриля», что придаст экстерьеру минивэна более технологичный вид.
Внутри машина может повторить интерьерные решения нового поколения Nissan Leaf с его кнопочным переключением передач и 14,3-дюймовым дисплеем, объединяющим в себе экраны мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов.
Автомобилю обещают роскошные сиденья с технологией невесомости и функцией массажа, а также продвинутую систему автономного управления ProPilot 2.0, доступную для «топовых» комплектаций. С ней водитель сможет снимать обе руки с рулевого колеса во время движения, давая отдых телу в дальних поездках.
В качестве двигателя новый Elgrand должен задействовать гибридную силовую установку e-Power 3 генерации, чья производительность, по слухам, окажется сопоставимой с 3,5-литровым двигателем V6. Это означает, что мощность системы может составить примерно 280 лошадиных сил.
В продажу самый крупный и вместительный минивэн Nissan поступит в конце этого – начале следующего года.