ДомойАвтоновости сегодняФлагманский минивэн Nissan на замену Toyota Alphard удивит роскошными сиденьями и гибридом...

Флагманский минивэн Nissan на замену Toyota Alphard удивит роскошными сиденьями и гибридом с характеристиками двигателя V6

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
002p2Zyzly1hv3dkibq6vj61401hcb2902 large 1

Новое поколение Nissan Elgrand, которому предстоит соревнование за покупателей с одним из самых популярных представителей этого сегмента Toyota Alphard, готовится к официальной премьере. 

Ожидается, что дебют машины состоится уже совсем скоро – на выставке Japan Mobility Show-2025 в Токио в конце октября. В преддверии премьеры об этом перспективном проекте «Ниссан» выяснились свежие подробности.

69cacd79c99dfe327ad7d4be10270ff3ebcbe5bc
Официальный тизер нового Nissan Elgrand

Японские инсайдеры полагают, что новый Elgrand получит футуристичную внешность с передней частью, в которой будет использована сквозная световая балка, соединяющая фары по обеим сторонам, а также массивная радиаторная решетка.

Дневные ходовые огни будут повторять рисунок «гриля», что придаст экстерьеру минивэна более технологичный вид. 

11 nissanBEVsport 07k large 1
Рендер нового Nissan Elgrand

Внутри машина может повторить интерьерные решения нового поколения Nissan Leaf с его кнопочным переключением передач и 14,3-дюймовым дисплеем, объединяющим в себе экраны мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов. 

Nissan Leaf 2025 001
Интерьер нового Nissan Leaf

Автомобилю обещают роскошные сиденья с технологией невесомости и функцией массажа, а также продвинутую систему автономного управления ProPilot 2.0, доступную для «топовых» комплектаций. С ней водитель сможет снимать обе руки с рулевого колеса во время движения, давая отдых телу в дальних поездках. 

В качестве двигателя новый Elgrand должен задействовать гибридную силовую установку e-Power 3 генерации, чья производительность, по слухам, окажется сопоставимой с 3,5-литровым двигателем V6. Это означает, что мощность системы может составить примерно 280 лошадиных сил. 

В продажу самый крупный и вместительный минивэн Nissan поступит в конце этого – начале следующего года.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:BestCarWeb, Nissan

Читайте также:

Последние новости:

Новый Mini-Land Cruiser от Toyota будет электрическим 

Совершенно новый «премиальный» кроссовер Suzuki уже в разработке

На продажу выставлен самый необычный в мире суперкар-амфибия

Долгожданный спорткар Toyota показал себя во всей красе...

Новый «хардкорный» минивэн Toyota, который «уделает» Mitsubishi Delica...

10 автомобилей, которые используют моторы Toyota, но не...

Toyota Land Cruiser Prado превратили в грозу бездорожья

Кроссовер BMW X5 G65 показался в совершенно новом...

Мини-версия Toyota RAV4 для экономных станет современнее и...

Экс-SsangYong выпустит новый пикап Q300 для борьбы с...

Как выглядит минивэн, который проехал почти 1,5 млн...

Назван идеальный внедорожник для людей, не переносящих СТО

Toyota хочет, чтобы новые Celica, GR 86 и...

Суперкроссовер Aston Martin всего за 3 месяца обесценился...

Новые Mitsubishi Delica, Nissan Elgrand и Subaru Levorg:...

Новый кроссовер Mazda получил награду в Китае за...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+