На продажу выставлен самый необычный в мире суперкар-амфибия

Уникальный суперкар Sea Lion 2012 года, разработанный для установления мирового рекорда скорости самого быстрого амфибийного транспортного средства на суше и на воде, поступит в продажу в эти выходные на аукционе Mecum.

Разработчик автомобиля, инженер Марк Витт, заявлял, что его машина способна разгоняться до 201 км/ч по суше и плыть по воде со скоростью 96,5 км/ч.

Sea Lion

Существующий в единственном экземпляре суперкар-амфибия был выпущен в 2012 году и тогда же продан за 259 тысяч 500 долларов. Теперь ему предстоит еще один аукцион, в ходе которого уникальная машина найдет нового покупателя.

Суперкар приводится в движение на суше роторным двигателем Mazda RX-3 13B 1974 года, а на воде – водометным насосом Berkeley 12 JC. Привод – задний, коробка передач – пятиступенчатая.

Sea Lion на воде

Машина построена на алюминиевом монококовом шасси с плавающими капсулами из нержавеющей стали. Одноместная кабина напоминает салон ретро-футуристического самолета и оснащена множеством деталей, в том числе джойстиком управления на воде.

Интерьер Sea Lion

Когда машина ныряет в воду, гидравлическая система убирает передние колеса, а передний сплиттер меняет угол наклона, превращаясь в нос, который буквально прорезает волны.

Торги за уникальный суперкар-амфибию пройдут 20 сентября. Минимальная продажная цена лота пока не обозначена.