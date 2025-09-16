Долгожданный спорткар Toyota показал себя во всей красе за 2,5 года до премьеры

В истории Toyota было немало спортивных автомобилей, но только одно купе вызывает у большинства фанатов этой марки приступы ностальгии – Celica. Несмотря на то, что пока это официально не подтверждено, японский автопроизводитель готовит возрождение этого культового имени.

Премьера такого автомобиля должна состояться в апреле 2028 года. О том, как он будет выглядеть, а также чего ожидать от его технических характеристик, накануне поведал авторитетный японский портал «BestCarWeb».

Рендер новой Toyota Celica

В свежем номере этого журнала появились первые рендерные изображения новой Toyota Celica с нескольких ракурсов. Судя по ним, машине достанется купеобразная форма кузова с раскосыми фарами, широкой радиаторной решеткой и бамперами с необычными вырезами, а также выдвижные дверные ручки, имитация диффузора сзади и сквозной блок фонарей.

Рендер новой Toyota Celica

Журналисты из Японии пишут, что длина новой Celica, в разработке которой принимает непосредственное участие гоночное ателье Toyota Gazoo Racing, составит 4,4-метра. Ширина будет равна 1,9-метрам, а высота – 1,2-метрам. Колесная база может растянуться до 2,6-метра, а масса составить примерно 1,3-тонны.

Рендер новой Toyota Celica

Утверждается, что новая Celica будет иметь среднемоторную компоновку и систему полного привода. В качестве двигателя ей пророчат новейший 2-литровый бензиновый турбированный агрегат «Тойоты», максимальная отдача которого составит примерно 400 лошадиных сил. Трудиться вместе с ним предстоит 6-скоростной МКПП или 8-диапазонному «автомату».

Сколько будет стоить такое купе пока неизвестно, но в Японии полагают, что ценовая вилка новой Celica будет располагаться в пределах 8-10 миллионов иен (около 4,5 – 5,6-миллиона рублей).