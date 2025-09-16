ДомойАвтоновости сегодняНовый «хардкорный» минивэн Toyota, который «уделает» Mitsubishi Delica D:6, появится в 2026...

Новый «хардкорный» минивэн Toyota, который «уделает» Mitsubishi Delica D:6, появится в 2026 году 

Текст: Алексей Шмидт
До премьеры нового поколения внедорожного минивэна Mitsubishi Delica D:6 остается совсем немного времени. Но Toyota уже готовит собственный ответ этой модели, который может увидеть свет в следующем году.

Речь идет о «хардкорном» минивэне, в который переродится шоу-кар X-Van Gear, дебютировавший два года назад. Японские СМИ пишут, что появление серийной версии этого концепта намечено на весну 2026 года.

Концепт-кар Toyota X-Van Gear

Подробностей о новинке «Тойоты» пока практически нет, поэтому можно опираться только на прототип X-Van Gear двухлетней давности.

Автомобиль выделялся высоким дорожным просветом, брутальным экстерьером, напоминающим внедорожники Land Cruiser, а также вместительным салоном и дверями с отсутствующей посередине центральной стойкой.

Концепт-кар Toyota X-Van Gear

Несмотря на внедорожный внешний вид машина была спроектирована на легковой архитектуре TNGA-C. 

Длина серийного автомобиля может достигнуть 4700 мм, а расстояние между осями растянуться на 2900 мм. Внутри машины расположится три ряда сидений, которые благодаря модульной конструкции можно будет менять в любой необходимой для владельца конфигурации (нечто аналогичное обещают предложить и в новой Mitsubishi Delica D:6).

Интерьер концепта Toyota X-Van Gear

В качестве движущей силы машине с большой долей вероятности будет положена гибридная силовая установка на базе 1,8-литрового ДВС, а также система полного привода.

Сколько будет стоить такой минивэн пока неизвестно, но японские инсайдеры намекают на стартовую цену в 3 миллиона 600 тысяч иен или около 2 миллионов рублей по нынешнему курсу валют.

