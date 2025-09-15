Мини-версия Toyota RAV4 для экономных станет современнее и динамичнее

С момента запуска в продажу в 2020 году компактный кроссовер Toyota Corolla Cross, представляющий собой удешевленный и уменьшенный «паркетник» RAV4, стал настоящим хитом на мировом рынке. В преддверии первой для него смены поколений о его грядущей модернизации выяснились новые подробности.

Ожидается, что новый Corolla Cross будет представлен в 2027 году. От автомобиля ждут совершенно иного дизайна, который окажется более современным и динамичным.

Рендер нового поколения Toyota Corolla Cross

Если верить концептуальным изображениям, опубликованным студией-дизайна «Digimods Design», компактному «паркетнику» достанется то же оформление передней части кузова, что и свежим Camry, Prius и RAV4. Кроссоверу обещают С-образные фары, решетку радиатора, выкрашенную в цвет кузова, и динамичный бампер.

Боковины машины могут приобрести мускулистые линии, а корма обзавестись сквозными фонарями с многослойным внутренним светодиодным рисунком.

Рендер нового поколения Toyota Corolla Cross

Интерьер нового Corolla Cross, по слухам, будет похож на салон актуального поколения Crown с его двумя 12,3-дюймовыми экранами мультимедийной системы и виртуальной панели приборов.

Интерьер Toyota Crown

Ожидается, что «Королла Кросс» нового поколения сохранит актуальную платформу TNGA-C, в которой жесткость кузова на скручивание заметно увеличится за счет частичной оптимизации.

Под капотом кроссовера должен разместиться новейший 1,5-литровый двигатель внутреннего сгорания Toyota, который еще находится в разработке. Впоследствии продавать машину собираются также с гибридными и подключаемыми гибридными силовыми установками.