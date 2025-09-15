ДомойАвтоновости сегодняМини-версия Toyota RAV4 для экономных станет современнее и динамичнее

Мини-версия Toyota RAV4 для экономных станет современнее и динамичнее

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 09 15 в 12.32.25

С момента запуска в продажу в 2020 году компактный кроссовер Toyota Corolla Cross, представляющий собой удешевленный и уменьшенный «паркетник» RAV4, стал настоящим хитом на мировом рынке. В преддверии первой для него смены поколений о его грядущей модернизации выяснились новые подробности.

Ожидается, что новый Corolla Cross будет представлен в 2027 году. От автомобиля ждут совершенно иного дизайна, который окажется более современным и динамичным. 

Снимок экрана 2025 09 15 в 12.32.36
Рендер нового поколения Toyota Corolla Cross

Если верить концептуальным изображениям, опубликованным студией-дизайна «Digimods Design», компактному «паркетнику» достанется то же оформление передней части кузова, что и свежим Camry, Prius и RAV4. Кроссоверу обещают С-образные фары, решетку радиатора, выкрашенную в цвет кузова, и динамичный бампер. 

Боковины машины могут приобрести мускулистые линии, а корма обзавестись сквозными фонарями с многослойным внутренним светодиодным рисунком. 

Снимок экрана 2025 09 15 в 12.32.59
Рендер нового поколения Toyota Corolla Cross

Интерьер нового Corolla Cross, по слухам, будет похож на салон актуального поколения Crown с его двумя 12,3-дюймовыми экранами мультимедийной системы и виртуальной панели приборов.

2025 toyota crown nightshade 03 66310e6995106
Интерьер Toyota Crown

Ожидается, что «Королла Кросс» нового поколения сохранит актуальную платформу TNGA-C, в которой жесткость кузова на скручивание заметно увеличится за счет частичной оптимизации.

Под капотом кроссовера должен разместиться новейший 1,5-литровый двигатель внутреннего сгорания Toyota, который еще находится в разработке. Впоследствии продавать машину собираются также с гибридными и подключаемыми гибридными силовыми установками.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Digimods Design

Читайте также:

Последние новости:

Экс-SsangYong выпустит новый пикап Q300 для борьбы с...

Как выглядит минивэн, который проехал почти 1,5 млн...

Назван идеальный внедорожник для людей, не переносящих СТО

Toyota хочет, чтобы новые Celica, GR 86 и...

Суперкроссовер Aston Martin всего за 3 месяца обесценился...

Новые Mitsubishi Delica, Nissan Elgrand и Subaru Levorg:...

Новый кроссовер Mazda получил награду в Китае за...

Системы контроля давления в шинах врут? Как бы...

Старший брат Duster примерил экстремальный спортивный обвес из...

Новый Nissan Navara не будет точной копией Mitsubishi...

Самым надежным SUV в 2025 году оказался не...

Представлен идеальный внедорожный автодом для фанатов охоты и...

В России «рухнула» цена на новый рамный внедорожник...

Новый 5-метровый кроссовер Kia получит брутальную внешность

Флагманский рамный внедорожник Mercedes сделали особенным для Японии

В Deepal считают, что «сделано в Китае» больше не...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+