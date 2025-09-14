ДомойАвтоновости сегодняНовые Mitsubishi Delica, Nissan Elgrand и Subaru Levorg: 3 важные премьеры главного...

Новые Mitsubishi Delica, Nissan Elgrand и Subaru Levorg: 3 важные премьеры главного автосалона Японии

Текст: Михаил Романченко
Копия Mitsubishi Delica D6 1024x769 1 1

В конце октября в Токио пройдет выставка Japan Mobility Show. Ежегодное мероприятие считается главным автосалоном Японии и на этот раз должно удивить как минимум тремя крайне ожидаемыми премьерами от трех разных автопроизводителей.

Новая Mitsubishi Delica D:6

1 2

Один из самых известных внедорожных минивэнов в Японии готов пережить долгожданную смену поколения. Ожидается, что машина примерит брутальный облик, вдохновленный пикапом L200, а также частично унаследует дизайнерские решения у младшей Delica Mini. 

От автомобиля ждут совершенно нового интерьера, а также плагин-гибридной силовой установки, которая будет трудиться параллельно с 2,2-литровым турбодизелем и системой полного привода S-AWC.

Новый Nissan Elgrand

2 2

Минивэн, считающийся прямым конкурентом бестселлера Toyota Alphard. По интерьеру новинка Nissan может оказаться близка к реформенному кроссоверу Leaf. 

Автомобиль переберется в новую генерацию, в которой обещает приобрести не только другой, более современный облик, но и новейшую гибридную систему e-Power третьего поколения (основанную на 1,5-литровом ДВС). 

Новый Subaru Levorg

3

Модернизированный универсал Subaru должен прибавить с точки зрения размеров, а также удивить совершенно новым дизайнерским стилем. 

От машины ждут улучшенного интерьера с доработанной эргономикой и более качественными материалами, а также 1,8-литрового турбомотора Subaru и гибридной системы Toyota THS, которую интегрируют с собственным горизонтально-оппозитным мотором компании и трансмиссией. 

Фото:Response, BestCarWeb

