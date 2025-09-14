ДомойАвтоновости сегодняНовый кроссовер Mazda получил награду в Китае за самый безопасный и прочный...

Новый кроссовер Mazda получил награду в Китае за самый безопасный и прочный кузов

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
hq720 1

13 сентября 2025 года в Китае были объявлены результаты ежегодного конкурса (China Top Car Body Awards). Победителем в нем неожиданным образом стал японский кроссовер, который еще не поступил в продажу – Mazda EZ-60. 

Премия была организована Китайским центром автомобильных технологий и исследований совместно с отраслевыми экспертами. Конкурс считается одним из самых авторитетных в области проектирования автомобильных кузовов в Китае.

В резюме жюри отметили структурную безопасность, инновационные материалы и качество производства Mazda EZ-60.

EorHztQ5Lc 1
Mazda EZ-60

За день до объявления результатов премии этот электрический кроссовер прошел через серию жестких испытаний на безопасность, включая лобовое столкновение со смещением на скорости 110 км/ч, опрокидывание с 35-метровой высоты и 30-минутное погружение в воду после удара. 

Испытатели отметили, что в каждом из этих тестов пассажирский салон EZ-60 сохранил структурную целостность, системы удержания водителя и пассажиров, а также подушки сработали штатным образом.

Что еще важнее, аккумуляторная батарея осталась стабильной и избежала короткого замыкания и последующего возгорания. 

640 1 picsart aiimageenhancer
Кузов Mazda EZ-60

Напомним, кузов нового электрического кроссовера Mazda EZ-60, который только готовится выйти в продажу, состоит из 86,5% высокопрочной стали, в том числе горячегнутой стали прочностью 2000 МПа.

Его конструкция включает в себя множество усилителей, таких как четыре передних противоударных бруса, 5-слойная защита передних стоек и боковые дверные перегородки прочностью 2000 МПа.

Выпуском кроссовера EZ-60 будет заниматься совместное предприятие Mazda-Changan в Китае. В продажу машина, работающая как от гибридной силовой установки, так и от электромотора, поступит в конце сентября. 

Фото:Mazda

